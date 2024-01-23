LEROUX Baptiste

Ses derniers articles

se rendre en voiture en corse avec le ferry

Comment aller en Corse en voiture : guide pratique pour un voyage sans stress

Vous rêvez de vacances en Corse et souhaitez partir avec...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
louer un minibus sans chauffeur pour une sortie ou un voyage de groupe

Pourquoi opter pour la location d’un minibus 9 places pour vos déplacements en groupe ?

Louer un minibus 9 places est la solution idéale pour...

Publié le par LEROUX Baptiste
voiture-remplacement-courtoisie-location-carrefour.jpg

Voiture en panne et pas de véhicule de courtoisie ? Carrefour Location à la rescousse

Votre voiture est à l'atelier et vous n'avez pas de...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
comment faire pour obtenir une voiture de remplacement

Véhicule de remplacement : comment l’obtenir auprès de votre assurance ?

Votre voiture est immobilisée à la suite d’un accident, d’une...

Publié le par LEROUX Baptiste
odeur de brûlé dans une voiture : que faire ?

Voiture qui sent le brûlé ou une odeur de chaud : causes & solutions

Une odeur de brûlé ou de chaud dans l’habitacle ou...

Publié le par LEROUX Baptiste
que faire si ma voiture est rayée ? L'assurance prend-elle en charge le sinistre ?

Voiture rayée : que faire et mon assurance prend-elle en charge ?

Une rayure profonde ou une griffure sur la carrosserie peut...

Publié le par LEROUX Baptiste
que faire en cas d'erreur de carburant lors du plein

Erreur de carburant : que faire si vous vous trompez à la pompe ?

Faire le plein rapidement, tête ailleurs, et… catastrophe : vous...

Publié le par LEROUX Baptiste
rétroviseur cassé : peut-on conduire ? Et que faire avec mon assurance ?

Rétroviseur cassé : peut-on rouler ? Et que couvre l’assurance ?

Un rétroviseur cassé est fréquent — manœuvre maladroite, choc contre...

Publié le par LEROUX Baptiste
combien de tabac et d'alcool peut-on ramener en France après un séjour en Europe

Cigarettes et alcool : que peut-on rapporter d’un séjour en Europe ?

Vous partez bientôt en vacances en Espagne, en Italie, au...

Publié le par LEROUX Baptiste