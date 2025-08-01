LEROUX Baptiste

Ses derniers articles

Assurance auto résiliée par l’assureur : que faire pour continuer à rouler ?

Vous venez d’apprendre que votre contrat d’assurance auto a été...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Rappel Airbag Takata : votre voiture est-elle concernée ? Et que faire si c'est le cas ?

Le rappel massif des airbags Takata touche des millions de...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Que faire en cas d’accident sur la route ? Les bons réflexes à adopter

Un accident de la route, même sans gravité, est toujours...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Accident avec un animal sauvage : que faire et comment continuer à rouler ?

Un sanglier ou un chevreuil traverse soudainement la route devant...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Clignotant qui ne fonctionne plus : comment réparer ? Et quels sont les risques ?

Un clignotant défectueux n’est pas qu’un désagrément : c’est une...

Publié le par LEROUX Baptiste
Comment protéger sa voiture de la chaleur et du soleil ?

L’été et les fortes chaleurs ne ménagent ni les conducteurs…...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Contrôle technique : comment payer moins cher ?

Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules particuliers...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Voiture qui ne démarre pas : les 7 causes les plus fréquentes des pannes

Votre voiture refuse de démarrer ? Ce problème peut survenir...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Panne d’essence en voiture : que faire et comment éviter de rester bloqué ?

Tomber en panne d’essence peut arriver plus vite qu’on ne...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le