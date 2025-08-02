LEROUX Baptiste

voiture en panne pendant les vacances : que faire ?

Panne de voiture en vacances : que faire et comment continuer son séjour ?

Une panne de voiture en plein départ ou sur votre...

voiture neuve en panne que faire ?

Voiture neuve en panne : que faire ?

Acheter un véhicule neuf, c’est souvent rechercher la tranquillité, la...

éviter-arnaque-réparation-voiture-garage

Garagiste : comment éviter les arnaques sur la réparation de sa voiture

Passer chez le garagiste est une étape incontournable dans la...

délit de fuite au volant : que faire lorsqu'on est victime

Victime d'un accident avec délit de fuite : que faire ?

Le délit de fuite est une situation particulièrement frustrante et...

voiture inondée : comment réagir ?

Inondation et voiture : êtes-vous bien couvert par votre assurance ?

Les épisodes d’inondations sont de plus en plus fréquents en...

que faire en cas d'incendie de voiture

Voiture incendiée : que faire ? Les bons réflexes et solutions

Découvrir sa voiture incendiée est une situation aussi choquante qu’imprévisible....

chute arbre voiture assurance

Sinistre causé par une chûte d'arbre : êtes-vous couvert par votre assurance auto ?

Un arbre ou une branche vient de tomber sur votre...

comment réagir en cas d'impact sur son pare brise

Impact sur pare-brise : que faire et peut-on continuer à rouler ?

Un petit éclat sur votre pare-brise peut sembler anodin… mais...

comment réagir après le vol de sa voiture

Vol de voiture : que faire ?

Se rendre à son véhicule… et ne plus le retrouver....

