STITI Kenza

Ses derniers articles

Lire l’article
Chartres

Location de voitures et utilitaires à Chartres

Chartres, joyau architectural et historique, mérite d'être explorée dans les...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Black Friday déménagement : Les meilleures offres location utilitaire

Black Friday déménagement : Les meilleures offres location utilitaire

Le Black Friday est l'occasion idéale pour réaliser de belles...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Déménagement étudiant : Le guide spécial rentrée universitaire

Déménagement étudiant : Le guide spécial rentrée universitaire

La rentrée universitaire approche et vous devez organiser votre déménagement...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Déménagement écologique : 20 astuces pour réduire votre impact

Déménagement écologique : 20 astuces pour réduire votre impact

Un déménagement génère en moyenne 60 cartons par foyer et...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
louer-voiture-europe-carrefour.jpg

Rouler à l'étranger avec nos véhicules de location

L'Europe s'ouvre à vous ! Découvrez nos conseils pour conduire...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Bourges

Location de voitures et utilitaires à Bourges

Bourges, ville d'art et d'histoire au cœur du Berry, mérite...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Bourg en Bresse

Location de voitures et utilitaires à Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, ville dynamique au cœur de l'Ain, offre un cadre...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Studio étudiant : déménager avec un petit budget

Studio étudiant : déménager avec un petit budget

Vous êtes étudiant et vous devez déménager vers votre nouveau...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Lire l’article
Bordeaux

Location de voitures et utilitaires à Bordeaux

Bordeaux, joyau de l'Aquitaine, avec son patrimoine classé à l'UNESCO,...

Publié le par STITI Kenza, modifié le