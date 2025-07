Les avantages exclusifs de Carrefour Location

: Pas de frais cachés, tout est inclus dans le tarif annoncé Flexibilité maximale : Possibilité d'ajuster la durée de votre location selon vos besoins. Pour prolonger votre location, n’hésitez pas à contacter votre agence par téléphone.

: Possibilité d'ajuster la durée de votre location selon vos besoins. Pour prolonger votre location, n’hésitez pas à contacter votre agence par téléphone. Service de proximité : Une équipe disponible dans chacune des 865 agences pour vous conseiller

Réservez dès maintenant votre Renault Master 8m³ chez Carrefour Location et bénéficiez d'un véhicule spacieux, fiable et parfaitement adapté à tous vos projets de transport volumineux. Notre service client est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre location.