Quel véhicule souhaitez-vous louer ?

Trouvez le véhicule parfait pour vos vacances, un déménagement, un déplacement professionnel... et bien plus encore

VoituresUtilitaires
Tous Camion Camion benne Camionnette Frigorifique

Location de camionnette

Carrefour Location, élu meilleure agence de location de l'année pour 2023, 2024 et 2025, vous propose des camionnettes au meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement est de vous offrir un service de location abordable et de qualité, adapté à tous vos besoins de déménagement ou de transport. Chez Carrefour Location, votre satisfaction est notre priorité absolue.
location Renault Trafic 8M3

Renault Trafic 8M3

Camionnette
location Renault Trafic 6M3

Renault Trafic 6M3

Camionnette
location Renault Express 3M3

Renault Express 3M3

Camionnette
location Volkswagen Caddy Cargo 3M3

Volkswagen Caddy Cargo 3M3

Camionnette
location Toyota Proace 3M3

Toyota Proace 3M3

Camionnette
location Fiat Talento 6M3

Fiat Talento 6M3

Camionnette
location Volkswagen Transporter 6M3

Volkswagen Transporter 6M3

Camionnette
location Fiat Scudo 6m3

Fiat Scudo 6m3

Camionnette
location Toyota Proace 6M3

Toyota Proace 6M3

Camionnette
location Opel Vivaro 6M3

Opel Vivaro 6M3

Camionnette
location Fiat Ducato 8M3

Fiat Ducato 8M3

Camionnette
location Opel Movano 8M3

Opel Movano 8M3

Camionnette

Pourquoi louer une camionnette avec Carrefour Location ?

Découvrez les avantages uniques de la location de camionnette chez Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de déménagement et de transport.

Tout ce qu'il faut savoir sur la location de camionnette

Nos camionnettes sont conçues pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle, alliant confort et praticité. Dotées de technologies modernes, elles garantissent une sécurité optimale pour vos déplacements. Que vous ayez besoin d'un véhicule spacieux pour un déménagement ou d'un modèle compact pour des livraisons en ville, notre gamme variée saura répondre à vos attentes.
Nous proposons différents modèles de camionnettes, allant des fourgonnettes compactes aux grands utilitaires, tous rigoureusement entretenus pour assurer votre tranquillité d'esprit. Chaque véhicule est équipé de fonctionnalités modernes telles que la climatisation et des systèmes d'aide à la conduite, rendant vos trajets plus agréables et sûrs.
La flexibilité est au cœur de notre service. Vous pouvez louer une camionnette pour une journée, un week-end ou plusieurs semaines, selon vos besoins. Notre processus de réservation simple et rapide vous permet de choisir le véhicule idéal en quelques clics. De plus, nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et adapter notre offre à vos exigences spécifiques.

Quels sont les avantages de louer une camionnette avec Carrefour Location

Chez Carrefour Location, nous nous distinguons par des avantages exclusifs qui font toute la différence. L'un de nos atouts majeurs est la gratuité du second conducteur. Cette option vous permet de partager la conduite lors de longs trajets ou de déménagements, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité de votre voyage.
Un autre avantage considérable est l'inclusion d’une assurance tous risques dans le prix de la location. Cette couverture complète vous offre une tranquillité d'esprit totale pendant votre location, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre projet sans vous soucier des imprévus.
La location d'une camionnette présente de nombreux avantages par rapport à l'achat. Elle vous évite les coûts d'entretien, d'assurance à l'année et de stationnement. De plus, vous bénéficiez toujours d'un véhicule récent et bien entretenu, adapté à vos besoins ponctuels. Que ce soit pour un déménagement, le transport de marchandises volumineuses ou un projet spécifique, la location vous offre la flexibilité et l'économie dont vous avez besoin.

Comment louer une camionnette dans l'une de nos agences ?

La location de camionnette chez Carrefour Location est un processus simple et rapide, accessible directement depuis notre site web. Pour réserver votre véhicule, vous aurez besoin de deux documents essentiels : votre permis de conduire original valable en France métropolitaine (si votre compte utilisateur n'a pas encore été créé) et une carte bancaire pour terminer la réservation en ligne.
Notre plateforme en ligne offre de nombreux avantages. Vous pouvez consulter en temps réel la disponibilité des véhicules, comparer les différents modèles de camionnettes et leurs caractéristiques, et choisir la durée de location qui vous convient. Le processus de réservation est intuitif et sécurisé, vous permettant de finaliser votre location en quelques minutes, 24h/24 et 7j/7.
En réservant en ligne, vous bénéficiez également de tarifs avantageux et de promotions exclusives. Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez une confirmation par email avec tous les détails de votre location. Notre équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous assister tout au long du processus, garantissant une expérience de location sans stress et parfaitement adaptée à vos besoins.

On répond à vos questions !

Comment bien choisir son utilitaire ?

Quels sont les avantages d'une camionnette ?

Déménagement

Déménagement camion hayon

Camion avec hayon : pourquoi c'est indispensable pour déménager

Vous prévoyez un déménagement et vous vous demandez quel type...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Comment préparer son déménagement en 30 jours : planning détaillé

Comment préparer son déménagement en 30 jours : planning détaillé

Se lancer dans un déménagement peut sembler une montagne à...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Prix déménagement 2025 : Comparatif location vs déménageurs

Prix déménagement 2025 : comparatif location utilitaire vs déménageurs

Vous planifiez un déménagement et vous vous interrogez sur le...

Publié le par STITI Kenza, modifié le