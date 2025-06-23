Quel véhicule souhaitez-vous louer ?
Trouvez le véhicule parfait pour vos vacances, un déménagement, un déplacement professionnel... et bien plus encore
Location de camionnette
Carrefour Location, élu meilleure agence de location de l'année pour 2023, 2024 et 2025, vous propose des camionnettes au meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement est de vous offrir un service de location abordable et de qualité, adapté à tous vos besoins de déménagement ou de transport. Chez Carrefour Location, votre satisfaction est notre priorité absolue.
Renault Trafic 8M3
Camionnette
Renault Trafic 6M3
Camionnette
Renault Express 3M3
Camionnette
Volkswagen Caddy Cargo 3M3
Camionnette
Toyota Proace 3M3
Camionnette
Fiat Talento 6M3
Camionnette
Volkswagen Transporter 6M3
Camionnette
Fiat Scudo 6m3
Camionnette
Toyota Proace 6M3
Camionnette
Opel Vivaro 6M3
Camionnette
Fiat Ducato 8M3
Camionnette
Opel Movano 8M3
Camionnette