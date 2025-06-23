Quelles sont les conditions pour louer un camion ?

Pour louer un camion chez Carrefour Location, vous devez avoir au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide depuis au moins trois ans. Le permis B est suffisant pour conduire l’ensemble de nos véhicules. Nous nous efforçons de rendre le processus aussi simple que possible, et notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions sur les conditions spécifiques.