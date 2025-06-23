Quel véhicule souhaitez-vous louer ?

Location de camion

Carrefour Location est votre partenaire de confiance pour la location de camions au meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes fiers d'avoir été récompensé par le trophée de la meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, devançant les réseaux spécialisés. Que ce soit pour un déménagement, une livraison ou tout autre besoin, nous vous offrons des solutions abordables et adaptées à vos exigences.
Pourquoi louer un camion avec Carrefour Location ?

Chez Carrefour Location, nous comprenons vos besoins en matière de transport et nous nous engageons à vous offrir une expérience de location de camion sans pareille.

Tout ce qu'il faut savoir sur la location de camion

Nos camions allient puissance, confort et praticité pour répondre à tous vos besoins de transport. Que vous ayez besoin d'un petit fourgon pour des livraisons en ville ou d'un grand camion pour un déménagement, notre gamme variée saura vous satisfaire. Chaque véhicule est équipé des dernières technologies pour assurer votre sécurité et votre confort sur la route.
Nous proposons différents modèles, du camion compact au 20M3 avec hayon, tous rigoureusement entretenus pour garantir leur fiabilité. Nos camions sont dotés de caractéristiques telles que des systèmes d'aide à la conduite et des cabines ergonomiques pour rendre votre expérience de conduite aussi agréable que possible.
La flexibilité est au cœur de notre service. Vous pouvez louer un camion pour une journée, un week-end ou même plusieurs semaines. Notre processus de réservation est simple et rapide, vous permettant de choisir le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins en quelques clics. De plus, nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et s'adapter à vos contraintes spécifiques.

Quels sont les avantages de louer un camion avec Carrefour Location

Chez Carrefour Location, nous nous démarquons par notre engagement envers votre satisfaction et votre tranquillité d'esprit. L'un de nos principaux avantages est que le deuxième conducteur est gratuit. Cela vous permet de partager la conduite lors de longs trajets ou de déménagements, rendant votre expérience plus confortable et sécurisée.
De plus, nous incluons une assurance tous risques dans le prix de la location de votre camion. Cette couverture complète vous protège contre les imprévus, vous permettant de vous concentrer sur votre trajet en toute sérénité. Vous n'avez pas à vous soucier des frais supplémentaires ou des complications en cas d'incident.
La location de camion présente de nombreux avantages pour nos clients. Elle offre une flexibilité incomparable, vous permettant d'avoir le véhicule adapté à vos besoins spécifiques sans les contraintes de la propriété. Que ce soit pour un déménagement ponctuel, des livraisons régulières ou des projets saisonniers, vous avez accès à une flotte moderne sans avoir à investir dans l'achat et l'entretien d'un véhicule. De plus, louer un camion vous permet d'optimiser vos coûts en payant uniquement pour l'utilisation dont vous avez réellement besoin.

Comment louer un camion dans l'une de nos agences ?

La location de camion avec Carrefour Location est un processus simple et rapide, conçu pour votre confort. Vous pouvez effectuer votre réservation directement depuis notre site web, ce qui vous offre plusieurs avantages. Tout d'abord, vous avez accès à notre catalogue complet de véhicules, avec des photos et des descriptions détaillées, vous permettant de choisir le camion qui correspond parfaitement à vos besoins.
Pour louer un camion, vous aurez besoin de deux documents essentiels : votre permis de conduire original, valable en France métropolitaine (si votre compte utilisateur n'a pas encore été créé), et une carte bancaire pour finaliser la réservation en ligne. Cette procédure en ligne vous fait gagner un temps précieux en évitant les files d'attente en agence.
L'avantage majeur de notre système de réservation en ligne est sa flexibilité. Vous pouvez réserver à tout moment, 24h/24 et 7j/7, depuis le confort de votre domicile ou en déplacement. De plus, notre plateforme vous permet de comparer facilement les différentes options, de vérifier les disponibilités en temps réel et même de bénéficier d'offres spéciales exclusives au web.

On répond à vos questions !

