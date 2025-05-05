Quel véhicule souhaitez-vous louer ?

Location de citadine

Carrefour Location, votre partenaire de confiance, vous propose des citadines au meilleur rapport qualité-prix pour tous vos déplacements urbains. Notre engagement envers la satisfaction client et notre flotte moderne nous ont valu le trophée de meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, devançant les réseaux spécialisés. Que ce soit pour une journée, plusieurs semaines ou 1 mois : nous avons la solution abordable adaptée à vos besoins !
location Fiat 500

Fiat 500

Citadine
location Peugeot 208

Peugeot 208

Citadine
location Renault Clio

Renault Clio

Citadine
location Citroën C3

Citroën C3

Citadine
location Dacia Sandero

Dacia Sandero

Citadine
location Opel Corsa

Opel Corsa

Citadine
location Kia Picanto

Kia Picanto

Citadine
location Fiat 500 électrique

Fiat 500 électrique

Citadine
location Fiat 500 cabriolet

Fiat 500 cabriolet

Citadine
location Renault Zoé

Renault Zoé

Citadine
location Mini

Mini

Citadine
location RENAULT 5

RENAULT 5

Citadine
location Mini électrique

Mini électrique

Citadine
location Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Citadine
location TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS

Citadine
location Renault Twingo

Renault Twingo

Citadine
location Peugeot 108

Peugeot 108

Citadine
location Ford Fiesta

Ford Fiesta

Citadine
location Dacia Spring

Dacia Spring

Citadine
location Citroën C1

Citroën C1

Citadine
location Mini Cabriolet

Mini Cabriolet

Citadine
location TOYOTA AYGO X

TOYOTA AYGO X

Citadine
location Skoda Fabia

Skoda Fabia

Citadine
location AMI

AMI

Citadine

Pourquoi louer une citadine avec Carrefour Location ?

Chez Carrefour Location, nous comprenons l'importance d'une mobilité urbaine pratique et économique. Découvrez pourquoi notre service de location de citadines est la solution idéale pour vos déplacements en ville.

Tout ce qu'il faut savoir sur la location de citadine pas cher

La citadine, véritable alliée de la mobilité urbaine, offre une expérience de conduite unique alliant agilité et confort. Compacte et maniable, elle se faufile aisément dans les rues étroites et se gare sans effort, même dans les espaces les plus restreints. Son gabarit réduit en fait la compagne idéale pour naviguer dans le trafic dense des centres-villes.
Notre gamme diversifiée de citadines de 4 à 5 places répond à tous les goûts et besoins. Des modèles économiques aux versions plus luxueuses, moteurs thermiques ou électriques : chaque véhicule est minutieusement entretenu pour garantir votre sécurité et votre confort. Équipées des dernières technologies, nos citadines offrent des fonctionnalités modernes et des systèmes d'aide à la conduite pour une expérience de conduite optimale.
La flexibilité est au cœur de notre service. Que vous ayez besoin d'une citadine pour une journée d'emplettes, un week-end d'évasion ou plusieurs semaines de déplacements professionnels, nous nous adaptons à votre planning. Notre processus de réservation simplifié vous permet de choisir la durée qui vous convient, avec la possibilité de prolonger votre location si nécessaire. Cette souplesse vous offre une liberté totale dans l'organisation de vos déplacements, sans les contraintes liées à la possession d'un véhicule personnel.

Quels sont les avantages de louer une citadine avec Carrefour Location

Chez Carrefour Location, nous nous engageons à rendre votre expérience de location aussi avantageuse que possible. L'un des atouts majeurs de notre service est la gratuité du second conducteur. Cette option vous permet de partager le volant sans frais supplémentaires, idéal pour les longs trajets ou pour profiter pleinement de vos vacances en famille ou entre amis. De plus, nous incluons systématiquement une assurance tous risques dans le tarif de location, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale pendant vos déplacements.
Au-delà de ces avantages spécifiques, la location d'une citadine présente de nombreux bénéfices. Économique en carburant, elle vous permet de réduire considérablement vos dépenses de déplacement. Sa taille compacte facilite le stationnement en ville, vous faisant gagner un temps précieux. De plus, en optant pour la location, vous vous affranchissez des coûts d'entretien et de l'obsolescence technologique, bénéficiant toujours des derniers modèles équipés des technologies les plus récentes.

Comment louer une citadine dans l'une de nos agences ?

Louer une citadine avec Carrefour Location n'a jamais été aussi simple et pratique grâce à notre site web convivial. En quelques clics, vous pouvez réserver le véhicule de votre choix, quand et où vous le souhaitez. Pour finaliser votre réservation, vous aurez besoin de deux documents essentiels : votre permis de conduire original, valable en France métropolitaine (si votre compte utilisateur n'a pas encore été créé), et une carte bancaire pour finaliser la réservation en ligne.
Les avantages de la réservation en ligne sont nombreux. Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble de notre flotte disponible, avec la possibilité de comparer les modèles et les tarifs en temps réel. Notre système de réservation vous permet également de choisir vos options complémentaires pour personnaliser votre location selon vos besoins. De plus, en réservant à l'avance, vous vous assurez de la disponibilité du véhicule souhaité, évitant ainsi toute déconvenue de dernière minute.
Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez une confirmation par email contenant tous les détails de votre location. Notre équipe en agence sera prête à vous accueillir et à vous remettre les clés de votre citadine, vous permettant de prendre la route rapidement et en toute sérénité.

On répond à vos questions !

Quelles sont les astuces pour économiser sur la location de voiture ?

Est-il obligatoire de prendre une assurance pour un véhicule de location ?

Vous partez en vacances ou en week-end, en déplacement professionnel...

