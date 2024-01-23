Location voiture boîte automatique chez Carrefour Location

Besoin d’une voiture automatique ? Réservez en ligne en quelques clics dans plus de 850 agences de location et profitez du meilleur prix Carrefour Location

Conduire une voiture automatique : Tout ce que vous devez savoir

Lorsqu'il s'agit de louer une voiture pour vos besoins de déplacement, Carrefour Location se tient à vos côtés pour vous offrir un choix varié de véhicules répondant à vos exigences spécifiques. Que ce soit pour un voyage d'affaires, des vacances en famille, un déménagement, ou simplement pour explorer de nouvelles destinations, la location de voiture avec Carrefour Location est conçue pour faciliter votre expérience de conduite et vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin.

Maintenant, imaginez-vous au volant d'une voiture où chaque changement de vitesse se fait en douceur et automatiquement, vous permettant de vous concentrer pleinement sur la route et les paysages qui défilent. Parmi les options de location de voitures que nous proposons, les véhicules équipés de boîtes automatiques se distinguent par leur confort et leur simplicité de conduite.

Les boîtes automatiques, également appelées transmissions automatiques, sont conçues pour rendre la conduite plus fluide, particulièrement dans les environnements urbains, les trajets quotidiens et les longs voyages.

Pourquoi choisir la boîte automatique ?

Moins de stress, plus de confort ! La conduite en boîte automatique gagne du terrain en France. Adieu le passage manuel des vitesses, bonjour la simplicité et le plaisir de conduire.

Les bases de la conduite en boîte auto

Avec seulement deux pédales, frein (à gauche) et accélérateur (à droite), la boîte automatique simplifie votre conduite. L'absence de pédale d'embrayage permet une expérience de conduite moins fatigante, surtout en ville.

Quelles différences entre une boîte manuelle et une boîte automatique ?

Comprendre le levier de vitesse

Contrairement à une boîte manuelle, le levier de vitesse en boîte automatique se caractérise généralement par les lettres :

P (Parking) : Mode stationnement.

R (Reverse) : Marche arrière.

N (Neutral) : Point mort.

D (Drive) : Mode conduite.

Ainsi, il suffit simplement de sélectionner le mode désiré pour que la voiture s'adapte automatiquement. Si vous optez pour une voiture automatique, ce n'est vraiment pas compliqué à appréhender mais nous vous recommandons toutefois de vous exercer quelques minutes sur un coin reculé du parking de votre magasin avant de partir à l'aventure !

Les avantages d'une voiture en boîte automatique

Conduite plus détendue, notamment dans les embouteillages.

Changement de vitesses optimisé pour une consommation réduite.

Idéale pour les nouveaux conducteurs grâce à sa simplicité.

Accélérations plus douces pour un confort accru.

Qui peut conduire une voiture automatique ? Et qui peut conduire une voiture avec une boîte manuelle ?

Tous les titulaires d'un permis B peuvent conduire une voiture équipée d'une boîte automatique. Une personne ayant obtenu son permis en boîte automatique ne peut en revanche pas rouler en boîte manuelle. Toutes les informations sur le site du Gouvernement.



Louer votre voiture boîte automatique chez Carrefour Location

Vous n'avez jamais essayé la boîte automatique ou vous souhaitez simplement profiter de ses avantages le temps d'une location ? Carrefour Location, reconnu comme le meilleur loueur de l'année 2023, vous propose une gamme variée de véhicules équipés de boîtes automatiques. Profitez de nos assurances tous risques incluses et de la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur gratuitement pour une expérience de conduite en toute sérénité.

Explorez la ville en toute élégance avec la Renault Zoe électrique. Sa silhouette moderne cache une technologie avancée et une conduite silencieuse, idéale pour les déplacements urbains. Profitez d'une autonomie exceptionnelle et d'un intérieur confortable pour une expérience de conduite écologique inégalée.

La Fiat 500 électrique allie style rétro et performances modernes. Parfaitement adaptée à la circulation urbaine, cette voiture compacte offre une conduite agile et amusante. Son design emblématique attire tous les regards tandis que sa propulsion électrique garantit une conduite fluide et sans émissions.

Pour une combinaison harmonieuse de style et d'efficacité, optez pour le Renault Captur Hybride. Son design raffiné cache une technologie hybride avancée, offrant une conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement. Profitez d'un intérieur spacieux et de fonctionnalités innovantes pour une expérience de conduite sophistiquée.

Plongez dans le luxe avec l'Audi A1. Cette compacte premium allie élégance et performances pour une expérience de conduite haut de gamme. Son intérieur raffiné et ses fonctionnalités avancées créent une ambiance sophistiquée, tandis que sa boîte automatique assure une conduite fluide et aisée.

Découvrez le futur de la conduite électrique avec les Tesla Model 3 et Model Y. Ces véhicules électriques révolutionnaires offrent des performances exceptionnelles, une autonomie remarquable et une technologie de pointe. Leurs boîtes automatiques assurent une conduite fluide et réactive pour une expérience de conduite incomparable.

Plongez dans le monde de la performance avec la BMW Série 1. Cette berline compacte allie puissance, élégance et technologies avancées pour une expérience de conduite dynamique. Sa boîte automatique garantit des changements de vitesse fluides et rapides, ajoutant une touche de sportivité à chaque trajet.

Le Nissan Qashqai offre une polyvalence exceptionnelle pour vos aventures urbaines et extra-urbaines. Son design audacieux cache un intérieur spacieux et des fonctionnalités pratiques. La boîte automatique assure une conduite aisée, permettant à chaque passager de profiter du voyage en toute tranquillité.

Faites l'expérience de l'élégance moderne avec la Lynk & Co 01. Son design distinctif et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour une conduite urbaine sophistiquée. La boîte automatique offre une conduite sans effort, tandis que l'intérieur spacieux garantit un confort optimal pour tous les occupants.

