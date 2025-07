Carrefour Location : meilleur loueur de voitures et camions en 2023, 2024 et 2025

Carrefour Location, premier réseau de location de véhicules en France avec 865 agences, a été récemment élu meilleur loueur de véhicules de l'année ! Cette distinction récompense la qualité de ses services, sa flotte de véhicules modernes ainsi que son excellent rapport qualité-prix !

Carrefour Location, élu meilleur loueur de véhicules en 2025, la 3ème année d'affilée ! Découvrez pourquoi !

4 500 consommateurs, sondés par l’institut d’études marketing indépendant Inma Stratmarketing, ont évalué des agences de location de véhicules présentes sur le territoire national, sur la base de 8 critères de satisfaction : la gamme des produits proposés, le rapport qualité-prix, la moyenne des prix, la qualité de la présentation des véhicules, le service de réservation et le service client, l’accueil et l’amabilité, la structure de l’agence et localisation, les formalités au départ et à la restitution.

Avec une note moyenne de 8.45/10, Carrefour Location se voit ainsi récompensé pour l’attention portée à la satisfaction de ses clients et à son excellent rapport qualité/prix !

Location de voitures et d'utilitaires : pourquoi choisir la meilleure agence de l'année pour vos prochains déplacements

Carrefour Location s’est vu récompensé pour son rapport qualité/prix grâce à un large catalogue de véhicules au juste prix : de la Dacia Sandero à seulement 4€/jour (+ prix du kilomètre parcouru), à la Fiat 500 cabriolet en passant par la Zoé électrique, au Scénic ou à la berline plus classique, sans oublier la possibilité de louer une Tesla (incluant la charge électrique, 150km/jour et l’assurance) ou encore d’accéder à une vaste gamme de véhicules utilitaires au juste prix.

Carrefour Location propose un large choix de véhicules à louer pour chaque occasion, chaque trajet, chaque besoin et pour tous les budgets. En louant votre véhicule dans l'une de nos agences, vous avez donc la garantie d'avoir un authentique service de proximité dont l'unique mission est votre satisfaction.

Au nom de l'ensemble de nos collaborateurs, un grand merci à vous pour votre confiance nous permettant d'être le meilleur loueur de voitures et de camions de l'année