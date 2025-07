Location d'un fourgon Renault 11m3 : le choix parfait pour les pros ou pour votre déménagement

Sa grande capacité de chargement vous permet de transporter facilement tous vos biens personnels lors d'un déménagement ou de charger tout le matériel nécessaire à votre activité professionnelle. La robustesse et la fiabilité du Renault 11m3 en font le choix idéal pour les artisans et les déménagements. Vous êtes un artisan ? Quelle que soit votre profession - plombier, électricien, paysagiste - ce véhicule utilitaire vous accompagnera dans tous vos projets, vous offrant une robustesse et une fiabilité à toute épreuve.

Charge utile : 1123 kg