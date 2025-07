FAQ - Location Camion de déménagement Renault 20m³

Qui peut conduire un camion Renault de 20m³ ?

Tout titulaire du permis B est autorisé à louer un 20m³ dans la limite d'un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de 3,5 Tonnes. Les conducteurs sont autorisés à partir de 3 ans an d'expérience et d'un âge minimal de 21 ans.

Est-ce facile de conduire un camion 20m³ ?

La prise en main d'un 20m³ reste à la portée de tout conducteur, mais son poids nécessite un temps d'adaptation. Prenez le temps de vous familiariser avec le gabarit, allongez les distances de sécurité et soyez attentif aux limitations de hauteur dans les parkings et tunnels.

Quel poids peut transporter un Renault 20m³ ?

Pour un camion 20m³, comptez un poids total de chargement d'environ 730 kg maximum, en tenant compte du poids des passagers et du carburant.

Est-il possible de louer un camion 20m³ pour l'abandonner dans une autre agence ?

Cette option n’est actuellement pas proposée par Carrefour Location. Tout véhicule doit être retourné dans son agence d’origine.

La location comprend-elle le carburant ?

Le véhicule vous est remis avec un niveau de carburant que vous devrez restituer à l'identique. La consommation moyenne est d'environ 10L/100km, ce qui reste raisonnable pour un véhicule de cette capacité.

*Les dimensions et caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle du véhicule. Plus d’informations lors de votre réservation en ligne ou en contactant votre agence de location.