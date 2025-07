Découvrez le Renault Captur Hybride Rechargeable avec Carrefour Location

Vous recherchez un véhicule moderne, économique et respectueux de l'environnement pour vos déplacements ? Le Renault Captur Hybride Rechargeable disponible chez Carrefour Location est la solution idéale pour combiner confort, polyvalence et faible impact écologique. Ce SUV urbain à motorisation hybride rechargeable vous offre une expérience de conduite unique, alliant performances et sobriété énergétique.

Les atouts du Renault Captur Hybride Rechargeable

Le Renault Captur Hybride Rechargeable se distingue par sa technologie E-TECH innovante qui combine un moteur essence et un moteur électrique pour une efficacité optimale. Son design élégant et ses lignes fluides s'accompagnent d'un intérieur modulable et d'équipements technologiques de pointe.

Ce crossover nouvelle génération vous propose :

Une autonomie en mode 100% électrique jusqu'à 50 km pour vos trajets quotidiens

Une consommation réduite grâce à sa motorisation hybride rechargeable

Un habitacle spacieux et modulable avec banquette arrière coulissante

Un volume de coffre généreux pouvant atteindre 536 litres

Des technologies d'aide à la conduite avancées pour une sécurité optimale

Un écran tactile multimédia EASY LINK pour rester connecté en permanence

Location Renault Captur Hybride Rechargeable : des formules adaptées à tous vos besoins

Carrefour Location vous propose différentes formules de location pour le Renault Captur Hybride Rechargeable, afin de s'adapter parfaitement à vos projets :

Location à la journée : Idéale pour vos rendez-vous professionnels ou déplacements ponctuels

Chaque formule inclut un kilométrage adapté à votre usage, l'assurance tous risques avec franchise et une assistance 24h/24 pour vous garantir une tranquillité d'esprit totale pendant votre location.