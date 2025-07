FAQ - Location Minibus 9 places

Quel permis faut-il pour conduire un minibus 9 places ?

Le permis B standard est suffisant pour conduire notre minibus Renault Trafic 9 places. Vous devez être titulaire du permis depuis 3 ans minimum et avoir 21 ans révolus.

Est-ce difficile de conduire un minibus 9 places ?

Non, malgré sa taille, le Renault Trafic Combi reste très maniable et confortable à conduire. Sa position de conduite surélevée offre une excellente visibilité, et ses équipements d'aide à la conduite facilitent les manœuvres, même en ville.

Puis-je louer un minibus en tant que jeune conducteur ?

Vous pouvez louer notre minibus comme n’importe quel véhicule Carrefour Location dès 3 ans de permis et à partir de 21 ans.

Est-il possible de louer un minibus pour un aller simple ?

Il n’est malheureusement pas possible de louer un véhicule en aller simple chez Carrefour pour le moment.

* Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction du modèle exact du véhicule. Si besoin, contactez votre agence de location pour obtenir des informations complémentaires.