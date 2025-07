Pourquoi louer un combi Toyota chez Carrefour Location ?

Un véhicule confortable avec 9 vraies places assises et des équipements adaptés. Les conducteurs additionnels et l'assurance tous risques sont inclus dans toutes nos locations. Récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023 et 2024 : vous pouvez faire confiance à l'expertise de Carrefour Location !

Volume du coffre : environ 1800L

Tous les véhicules proposés par Carrefour Location peuvent se conduire avec un permis B.

*Dimensions non contractuelles, données à titre indicatif.