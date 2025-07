Les avantages exclusifs de Carrefour Location

Réservation simplifiée : En ligne 24h/24 ou directement en magasin

: En ligne 24h/24 ou directement en magasin Tarification transparente : Pas de frais cachés, tout est inclus dans le prix annoncé

: Pas de frais cachés, tout est inclus dans le prix annoncé Flexibilité maximale : Possibilité d'ajuster la durée de votre location selon vos besoins

: Possibilité d'ajuster la durée de votre location selon vos besoins Maillage territorial optimal : Une équipe disponible dans chacune des 865 agences pour vous conseiller

Réservez dès maintenant votre remorque frigorifique chez Carrefour Location et bénéficiez d'une solution de réfrigération mobile fiable, pratique et économique pour tous vos événements nécessitant une conservation au frais. Notre service client est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre location.