Hyper Reims Neuvillette
Services proposés
Rachat de franchise
Caution par carte bancaire
Réservation par Internet
Caution par chèque
Etat des lieux par WeProov
Moyens de paiement dans votre agence
Carte bancaire
Chèque
Votre magasinLe magasin CARREFOUR LOCATION Reims Neuvillette vous propose un service de location de véhicules utilitaires et véhicules de tourisme pour répondre à tous vos besoins et à toutes vos envies.
Vos avantagesLes avantages du service Carrefour Location :
- Accédez en temps réel aux disponibilités de notre gamme de véhicule
- Réservez votre véhicule pour le jour même
- Bénéficiez des prix bas toute l'année
- Conduisez tous nos véhicules avec uniquement un permis B
- Déplacez-vous en toute tranquillité grâce à l'assistance premium 24h/24 et 7j/7 incluse
- Profitez d'une assurance complémentaire pour louer en toute sérénité avec le rachat de franchise partiel