Hyper Reims Neuvillette

03 26 05 25 25
1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 REIMS
Horaires

Services proposés

Rachat de franchise
Caution par carte bancaire
Réservation par Internet
Caution par chèque
Etat des lieux par WeProov

Moyens de paiement dans votre agence

Carte bancaire
Chèque

Votre magasin

Le magasin CARREFOUR LOCATION Reims Neuvillette vous propose un service de location de véhicules utilitaires et véhicules de tourisme pour répondre à tous vos besoins et à toutes vos envies.

Vos avantages

Les avantages du service Carrefour Location :
  • Accédez en temps réel aux disponibilités de notre gamme de véhicule
  • Réservez votre véhicule pour le jour même
  • Bénéficiez des prix bas toute l'année
  • Conduisez tous nos véhicules avec uniquement un permis B
  • Déplacez-vous en toute tranquillité grâce à l'assistance premium 24h/24 et 7j/7 incluse
  • Profitez d'une assurance complémentaire pour louer en toute sérénité avec le rachat de franchise partiel

Votre déménagement

Pour vous accompagner dans la préparation de vos déménagements, CARREFOUR LOCATION Reims Neuvillette vous propose également des kits selon disponibilités : diable de transport, caisse penderie, adhésif, rouleau bulles, housse matelas.