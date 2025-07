FAQ - Location Grand Fourgon 12m³

Avec un camion de 12m³, je peux déménager un appartement de combien de mètres carrés ?

Un camion de 12m³ vous permet de déménager un appartement type F2 ou F3 de 30 à 40m², soit l'équivalent d'environ 80-90 cartons standard. Il est idéal pour un petit déménagement ou pour transporter des meubles et des objets volumineux.

Puis-je passer aux télépéages avec ce véhicule ?

Les dimensions extérieures de ce type d'utilitaire (hauteur de 2,80m environ) ne permettent pas de passer aux télépéages limités à 2 mètres de hauteur maximale. Il peut néanmoins circuler sur autoroute : ce fourgon est classé en catégorie 2 pour les péages.

Puis-je louer ce camion à l’heure ou à la demi-journée ?

Il est possible de réserver votre utilitaire à l’heure ou à la demi-journée en contactant directement votre agence. Sur le site internet de Carrefour Location, la durée minimale est d’une journée.

Quels sont les équipements inclus dans le Fiat Ducato 12m³ ?

Nos véhicules sont équipés* de climatisation, Bluetooth, régulateur de vitesse et autoradio. Des options supplémentaires comme le GPS peuvent être disponibles.

*Les dimensions et équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle du véhicule. Plus d’informations lors de votre réservation en ligne ou en contactant votre agence de location.