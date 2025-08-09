Déménagement, panne ou achat : comment transporter un deux-roues (moto, scooter, vélo) ?

Transporter un deux-roues peut sembler délicat. Le risque de rayure, de chute ou d’avarie est réel si les bonnes méthodes ne sont pas respectées. Que votre véhicule soit une moto, un scooter ou même un vélo, ce guide vous explique comment organiser un transport fiable et sécurisé d'un deux-roues.

Dans quels cas transporter un deux-roues ?

De nombreuses situations peuvent nécessiter le transport de votre moto, scooter ou vélo plutôt que de rouler avec.

Déménagement

Eviter les longs trajets fatigants ou préserver votre deux-roues d’une usure prématurée.

Achat ou vente à distance

Acheminer un véhicule entre acheteur et vendeur, même à plusieurs centaines de kilomètres.

Voyages et loisirs

Amener un deux-roues sur un lieu de vacances, une compétition, un rallye ou une exposition.

Réparation ou panne

transporter un véhicule accidenté ou immobilisé vers un garage.

Conservation ou restauration

Déplacer un modèle ancien ou de collection en toute précaution.

Les différentes méthodes pour transporter une moto, un scooter ou un vélo

Le choix de la méthode dépend du type de véhicule, de la distance, du budget et du niveau de protection souhaité.

1. Utiliser une remorque spéciale pour deux-roues

Avantages : Adaptée à la plupart des motos, scooters et vélos. Équipée de rampes, cales et sangles pour un maintien sécurisé.

:

Inconvénients : Nécessite un véhicule avec attelage. Expose le deux-roues aux intempéries. Fixation incorrecte = risque de déséquilibre.

:

2. Louer un camion ou un fourgon pour transporter un 2 roues

La location d’un utilitaire est idéale pour protéger totalement votre véhicule pendant le transport, surtout sur longue distance.

Avantages : Protection contre pluie, vent et projections. Possibilité de transporter plusieurs deux-roues ou du matériel en plus. Volume modulable selon le modèle loué.

:

Inconvénients : Peut nécessité une rampe de chargement selon le poids du véhicule.

:

💡 Astuce : Avec Carrefour Location, vous pouvez louer facilement un fourgon ou camion adapté au transport de deux-roues, avec différents gabarits pour correspondre à vos besoins.

3. Utiliser un rail sur attelage

Avantages : Compact et économique pour les trajets courts. Installation simple sur l’attelage d’une voiture.

: Inconvénients : Limité aux deux-roues légers (scooters, petites motos, vélos). Exposition totale aux intempéries. Fixation très rigoureuse obligatoire.

:

4. Faire appel à un service de transport spécialisé

Avantages : Prise en charge complète par des professionnels. Assurance incluse dans la plupart des cas. Convient pour tous types de deux-roues, y compris modèles anciens ou fragiles.

:

Inconvénients : Coût plus élevé qu’un transport autonome. Délais parfois variables selon la disponibilité.

:

Comment transporter soi-même un deux-roues en toute sécurité

Si vous choisissez l’option autonome (remorque, fourgon, rail), voici les précautions essentielles :

1. Préparer le véhicule

Vider le réservoir au minimum (pour les motos/scooters thermiques).

Retirer les accessoires amovibles (top-case, GPS, paniers…).

Protéger avec une bâche ou des housses spécifiques.

2. Bien fixer le deux-roues

Utiliser des sangles à cliquet robustes.

Bloquer les roues avec des cales ou un bloque-roue.

Fixer sur des points solides du cadre ou de la fourche.

3. Choisir le bon itinéraire

Éviter les jours de pluie ou de vent fort si le véhicule n'est pas dans un fourgon.

Privilégier les routes en bon état.

Faire des pauses régulières pour vérifier la tension des sangles.

4. Vérifier le matériel de transport

Contrôler pneus, freins, attelage et plateau.

Utiliser une rampe antidérapante.

Prévoir une bâche imperméable en cas de transport extérieur.

5. Documents et assurance

S’assurer que votre assurance couvre le transport.

Pour un transport international, vérifier les formalités douanières et avoir le certificat d’immatriculation.

Choisir la solution la plus adaptée pour transporter votre moto, scooter ou vélo

La solution dépend principalement de votre budget : pour garantir un transport le plus sécurisé et le moins cher possible, louer un utilitaire reste la solution idéale. Pour un budget plus réduit, optez pour la location d'une remorque ou un rail sur attelage, en prenant toutes les précautions nécessaires. Et comparez bien les différences (prix, protection...) avec la location d'un utilitaire. Enfin, pour un maximum de confort et si le budget n'est pas un frein pour vous, les transporteurs spécialisés assurent un service clé en main, particulièrement adapté aux deux-roues précieux ou fragiles.

Comment puis-je transporter une moto sans remorque ?

Vous l'aurez compris, la location d'un fourgon ou camion reste la meilleure solution. Du 3M3 au 20M3, nos utilitaires sont accessibles avec un simple permis B. Une assurance tous risques et l'ajout d'un 2nd conducteur sont inclus dans toutes les locations.




