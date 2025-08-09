Encombrants à Paris : comment vous en débarrasser facilement

Vous vivez à Paris et devez vous séparer de vieux meubles, électroménagers hors service ou objets volumineux ?

Bonne nouvelle : la Ville de Paris propose un service de collecte des encombrants 100 % gratuit pour les particuliers. Mais attention : certaines règles doivent être respectées sous peine d’une amende pouvant atteindre 1 500 €. Dans ce guide complet, découvrez toutes les solutions pour enlever vos encombrants dans les règles, que vous soyez particulier ou professionnel, avec ou sans voiture.

La collecte gratuite des encombrants par la mairie de Paris

La solution la plus simple reste la collecte municipale des encombrants.

Elle s’adresse uniquement aux particuliers et permet de faire enlever gratuitement jusqu’à 3 m³ d’objets.

Objets acceptés

La mairie de Paris prend en charge la plupart des objets issus de votre logement ou jardin, comme :

Meubles (armoires, chaises, tables…)

Literie (matelas, sommiers…)

Gros appareils électroménagers hors service

Objets volumineux divers

Objets refusés

Certains déchets sont exclus car dangereux ou nécessitant un traitement spécifique :

Déchets toxiques (peintures, solvants, acides…)

Huiles, piles, batteries

Déchets verts (branchages, gazon…)

Gravats, terre, matériaux du bâtiment

Pneus

Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou via un service spécialisé.

Comment demander l’enlèvement de vos encombrants à Paris

Par téléphone : en contactant la Mairie

Appelez le Centre de contacts de la Ville de Paris par au 3975 (prix d’un appel local) en préparant la liste précise de vos encombrants. Un agent municipal fixera une date de passage et vous expliquera comment déposer vos objets sur le trottoir.

En ligne : sur le site de la Mairie

Le formulaire officiel est disponible sur le site de la Mairie de Paris.

Indiquez votre adresse, choisissez la date de dépôt (délai minimum : environ 1 mois) et décrivez vos objets.

💡 Astuce : si vous êtes pressé, prévoyez une autre solution (voir plus bas), car le délai de collecte municipale peut être long.

Déposer vos encombrants en déchetterie

Si vos objets sont refusés par la mairie, si vous dépassez 3 m³ ou si vous devez agir vite, rendez-vous en déchetterie.

L’accès est gratuit pour les particuliers, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Principales déchetteries parisiennes ouvertes aux particuliers :

Paris 7e – Rue Fabert

Paris 12e – Boulevard Carnot

Paris 13e – Rue Jacques Destrée

Paris 14e – Rue Hyacinthe Vincent

Paris 15e – Quai d’Issy

Paris 18e – Boulevard de la Chapelle / Avenue de la Porte de la Chapelle

Paris 19e – Place de la Porte de Pantin

Paris 20e – Rue Paul Meurice

Horaires : tous les jours, 9h30 – 19h. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Mairie.

Alternatives pratiques pour se débarrasser rapidement de vos encombrants

Si vous n’avez pas de voiture, que vous êtes pressé ou que vos objets ne sont pas pris en charge par la mairie, plusieurs options existent.

Louer un utilitaire chez Carrefour Location

Retrouvez des véhicules utilitaires adaptés dans nos agences situées à Paris et en petite couronne.

D'une camionnette 3m3 à un camion 20m3 en passant par un camion benne : vous trouverez forcement le véhicule adapté.

💡Les véhicules se conduisent avec un simple permis B

Faire appel à un service de débarras à domicile

Des plateformes vous mettent en relation avec des prestataires pour enlever vos encombrants et les transporter en déchetterie. Vous fixez la date, le prix et le volume à évacuer.

💡 Idéal pour les habitants sans permis ou pressé, prêts à payer un peu plus cher qu'une location.

Recycler ou donner

Avant de jeter, pensez à offrir une seconde vie à vos objets :

Associations caritatives

Sites de dons entre particuliers

Ressourceries locales

Conseils pour éviter les amendes

Ne déposez jamais vos encombrants sur le trottoir sans rendez-vous

Respectez le volume maximum autorisé (3 m³ pour la mairie)

Ne laissez pas traîner vos déchets plusieurs jours avant la collecte

En cas de doute, contactez le 3975 ou consultez le site de la Ville de Paris

Et pour les professionnels ?

Le service municipal de collecte des encombrants ne concerne pas les entreprises.

Les professionnels doivent :

Apporter leurs déchets dans une déchetterie acceptant les apports pros (liste sur le site SINOE)

Ou faire appel à un collecteur privé

Les déchets du quotidien assimilables aux ordures ménagères sont toutefois collectés normalement par la ville, même pour les entreprises.

✅ En résumé

Pour enlever vos encombrants à Paris :

Mairie de Paris : gratuit pour les particuliers, sur rendez-vous

: gratuit pour les particuliers, sur rendez-vous Déchetterie : pour les objets refusés ou volumes importants

: pour les objets refusés ou volumes importants Service privé : pour un enlèvement rapide ou sur mesure

En suivant ces règles, vous éviterez les amendes et contribuerez à un Paris plus propre.