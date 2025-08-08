Achat lourd ou volumineux sur lebonboin (meuble, électroménager...) : récupérer vos objets facilement avec un camion

Acheter sur leboncoin ou auprès de particuliers est souvent l’occasion de faire de bonnes affaires… mais pas toujours simple quand il s’agit de transporter l’objet chez soi. En effet, la plupart des transporteurs refusent l’envoi de colis dépassant 30 kg ou de dimensions trop volumineuses. La solution ? Louer un camion pour aller chercher vous-même vos trouvailles, en toute liberté.

Pourquoi certains objets ne peuvent pas être expédiés via les plateformes de vente entre particuliers comme leboncoin

Lorsque vous achetez un objet en ligne, il existe des limites de poids et de taille pour l’expédition. En général, au-delà de 30 kg ou d’un encombrement trop important (meubles, électroménager, matériel de bricolage, etc.), l’envoi par la poste ou par transporteur classique (Mondial Relay, Colissimo ...) devient compliqué ou souvent très coûteux.

Résultat : de nombreux vendeurs précisent “à venir chercher sur place” dans leur annonce.

Les objets volumineux ou lourds concernés

Parmi les achats qui ne peuvent pas être facilement envoyés, on retrouve :

Gros meubles :

armoire

canapé

bibliothèque

lit

salon de jardin

Électroménager :

lave-linge et sèche-linge

réfrigérateur et congélateur

cuisinière

télévision

climatiseur

Matériel de sport :

tapis de course

rameur

table de ping-pong

vélo

Motocross non homologuée

Loisirs :

Piscine

Balançoire

Borne d'arcade

Outils et machines lourdes :

scie à ruban

bétonnière

broyeur

tondeuse

Gros lots ou cartons multiples :

Lot complet de vêtements d'enfants

Grande collection de mangas

Ces objets représentent souvent les meilleures affaires… à condition de pouvoir les transporter.

Les solutions possibles

La location d'une camionnette

Carrefour Location vous propose un large choix de véhicules utilitaires du 3M3 au 6M3.

Exemples de tarifs pratiqués :

3M3 : 43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire.

43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire. 6M3 ou 8M3 : 43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire.

43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire. 12M3 : 57€/jour 100km inclus. Comptez 0,22€/km supplémentaire.

Faire appel à un transporteur spécialisé dans les colis hors gabarit

Des transporteurs historiques peuvent se charger de livraisons volumineuses comme UPS ou DHL.

Pensez à réaliser un devis : avec un ou plusieurs transporteurs et comparez avec nos véhicules. Selon la distance à parcourir, louer une camionnette sera beaucoup plus économique que de faire appel à un transporteur spécialisé.

La location d'un utilitaire chez Carrefour : une solution simple et économique

En louant un camion, vous êtes totalement autonome pour aller chercher votre achat :

Vous récupérez l’objet rapidement , sans attendre un transporteur

, sans attendre un transporteur Pas de frais d’expédition élevés ni de risque de casse pendant l’envoi

ni de risque de casse pendant l’envoi Capacité de chargement adaptée : du petit utilitaire 3M3 au grand camion 20M3 avec hayon

De plus, les locations peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée (uniquement en agence), ce qui permet de ne payer que le temps réellement nécessaire.

Conseils pour récupérer votre achat en toute sécurité

Demandez au vendeur les mesures précise de l’objet avant de louer votre utilitaire afin de vous assurez que le volume du camion est suffisant. Nous mentionnons les dimensions de nos utilitaires lors de votre réservation en ligne. Prévoyez du matériel de protection : couvertures, sangles, diables… Nous proposons le matériel à la location si besoin. Vérifiez l’accessibilité au vendeur : ascenseur, escaliers, rue étroite, parking direct... Afin de prévoir le niveau de difficulté pour le chargement. Si possible, venez accompagné pour charger les objets lourds.

Un bon plan pour les achats à petit prix… mais encombrants

Parfois, un objet vendu à prix cassé se retrouve inaccessible simplement parce qu’il ne peut pas être expédié. Louer un camion vous permet de saisir ces opportunités et de ramener chez vous des meubles ou équipements de qualité, souvent à moindre coût.



La location de camion est donc la solution idéale pour aller chercher vos achats volumineux ou lourds, que ce soit sur Leboncoin, en brocante ou via un particulier. Simple, rapide et économique, elle vous donne accès à un marché d’objets difficiles à expédier autrement.