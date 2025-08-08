Achat lourd ou volumineux sur lebonboin (meuble, électroménager...) : récupérer vos objets facilement avec un camion

Publié le par LEROUX Baptiste
comment acheter des articles volumineux ou lourds sur leboncoin

Acheter sur leboncoin ou auprès de particuliers est souvent l’occasion de faire de bonnes affaires… mais pas toujours simple quand il s’agit de transporter l’objet chez soi. En effet, la plupart des transporteurs refusent l’envoi de colis dépassant 30 kg ou de dimensions trop volumineuses. La solution ? Louer un camion pour aller chercher vous-même vos trouvailles, en toute liberté.

 

Pourquoi certains objets ne peuvent pas être expédiés via les plateformes de vente entre particuliers comme leboncoin

Lorsque vous achetez un objet en ligne, il existe des limites de poids et de taille pour l’expédition. En général, au-delà de 30 kg ou d’un encombrement trop important (meubles, électroménager, matériel de bricolage, etc.), l’envoi par la poste ou par transporteur classique (Mondial Relay, Colissimo ...) devient compliqué ou souvent très coûteux.
Résultat : de nombreux vendeurs précisent “à venir chercher sur place” dans leur annonce.

 

Les objets volumineux ou lourds concernés 

Parmi les achats qui ne peuvent pas être facilement envoyés, on retrouve :

Gros meubles : 

  • armoire
  • canapé
  • bibliothèque
  • lit
  • salon de jardin

 

Électroménager :

  • lave-linge et sèche-linge
  • réfrigérateur et congélateur
  • cuisinière
  • télévision
  • climatiseur

 

Matériel de sport : 

  • tapis de course
  • rameur
  • table de ping-pong
  • vélo
  • Motocross non homologuée

 

Loisirs :

  • Piscine
  • Balançoire
  • Borne d'arcade

 

Outils et machines lourdes :

  • scie à ruban
  • bétonnière
  • broyeur
  • tondeuse

 

Gros lots ou cartons multiples :

  • Lot complet de vêtements d'enfants
  • Grande collection de mangas

 

Ces objets représentent souvent les meilleures affaires… à condition de pouvoir les transporter.

 

Les solutions possibles

La location d'une camionnette

Carrefour Location vous propose un large choix de véhicules utilitaires du 3M3 au 6M3.

Exemples de tarifs pratiqués : 

  • 3M3 : 43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire.
  • 6M3 ou 8M3 : 43€/jour 100km inclus. Comptez 0,20€/km supplémentaire.
  • 12M3 : 57€/jour 100km inclus. Comptez 0,22€/km supplémentaire.

 

Faire appel à un transporteur spécialisé dans les colis hors gabarit

Des transporteurs historiques peuvent se charger de livraisons volumineuses comme UPS ou DHL. 

Pensez à réaliser un devis : avec un ou plusieurs transporteurs et comparez avec nos véhicules. Selon la distance à parcourir, louer une camionnette sera beaucoup plus économique que de faire appel à un transporteur spécialisé. 

 

La location d'un utilitaire chez Carrefour : une solution simple et économique

En louant un camion, vous êtes totalement autonome pour aller chercher votre achat :

  • Vous récupérez l’objet rapidement, sans attendre un transporteur
  • Pas de frais d’expédition élevés ni de risque de casse pendant l’envoi
  • Capacité de chargement adaptée : du petit utilitaire 3M3 au grand camion 20M3 avec hayon

De plus, les locations peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée (uniquement en agence), ce qui permet de ne payer que le temps réellement nécessaire.

 

Conseils pour récupérer votre achat en toute sécurité

  1. Demandez au vendeur les mesures précise de l’objet avant de louer votre utilitaire afin de vous assurez que le volume du camion est suffisant. Nous mentionnons les dimensions de nos utilitaires lors de votre réservation en ligne.
  2. Prévoyez du matériel de protection : couvertures, sangles, diables… Nous proposons le matériel à la location si besoin.
  3. Vérifiez l’accessibilité au vendeur : ascenseur, escaliers, rue étroite, parking direct... Afin de prévoir le niveau de difficulté pour le chargement.
  4. Si possible, venez accompagné pour charger les objets lourds.

 

Un bon plan pour les achats à petit prix… mais encombrants

Parfois, un objet vendu à prix cassé se retrouve inaccessible simplement parce qu’il ne peut pas être expédié. Louer un camion vous permet de saisir ces opportunités et de ramener chez vous des meubles ou équipements de qualité, souvent à moindre coût.


La location de camion est donc la solution idéale pour aller chercher vos achats volumineux ou lourds, que ce soit sur Leboncoin, en brocante ou via un particulier. Simple, rapide et économique, elle vous donne accès à un marché d’objets difficiles à expédier autrement.

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'un utilitaire

Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !

Camion 20 m3

Camion 20 m3

location-fiat-fourgon-15m3-Carrefour

Fourgon

carrefour-location-fiat-ducato-8m3

Camionnette

Camion Benne

Camion Benne

Voir tous les utilitaires

Ces articles pourraient vous intéresser

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Vous partez en vacances ou en week-end, en déplacement professionnel...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Vous venez de déménager ou d'acheter un nouveau congélateur et...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Découvrir les spécificités de la conduite en boîte auto

Conduire une voiture automatique : guide complet et astuces pour débutant

De plus en plus de conducteurs choisissent la boîte automatique,...

Publié le par LEROUX Baptiste