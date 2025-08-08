Transporter un matelas sans le plier en toute simplicité grâce à la location de camion

Que ce soit pour un déménagement ou l’achat d’un nouveau matelas, transporter sa literie peut vite devenir un casse-tête. En effet, un matelas ou un sommier est souvent trop volumineux pour entrer dans une voiture classique et trop lourd pour être déplacé seul. La solution la plus simple et la plus sûre ? Louer un camion adapté pour acheminer votre lit sans l’endommager.

Pourquoi transporter un matelas est plus compliqué qu’il n’y paraît

Un matelas ou un sommier n’est pas seulement encombrant : il doit être manipulé avec soin pour éviter les déformations, les chocs et la saleté. Même si certains matelas sont livrés roulés lors de l’achat neuf, il est fortement déconseillé de les replier ou de les comprimer après utilisation. Cela peut altérer leur confort et réduire considérablement leur durée de vie.

Quand louer un camion devient indispensable

Lors d’un déménagement : pour transporter votre literie en même temps que vos autres meubles volumineux.

Après un achat en magasin : certains magasins ne proposent pas de livraison, ou celle-ci peut être coûteuse par rapport à l'utilisation d'un camion Carrefour Location, voire programmée plusieurs jours plus tard sur un créneau qui n'est pas compatible avec votre emploi du temps.

Pour un achat entre particuliers : un matelas d’occasion ou un sommier trouvé sur leboncoin ne pourra pas être expédié par transporteur classique en raison de sa taille. Il faudra alors demander un devis à un transporteur spécialisé dans les objets volumineux et la facture peut vite monter, même pour une courte distance.

Les bonnes pratiques pour protéger votre literie lors d'un transport

Utilisez une housse de protection adaptée aux dimensions du matelas. Protégez le sommier avec une couverture bien fixée par du ruban adhésif. Transportez le matelas à la verticale pour limiter les risques de déformation. Fixez-le avec des sangles à l’intérieur du camion pour éviter tout mouvement pendant le trajet. Vérifiez l’accessibilité : ascenseurs, escaliers étroits, couloirs…

Pourquoi éviter la voiture pour transporter un matelas

Transporter un matelas en le pliant et en le plaçant à l'arrière d'une voiture représente un risque de l'abimer et de dégrader son confort.

Encore pire, la solution de le fixer sur le toit d’une voiture. Sur le papier, ça peut sembler économique… mais c’est très risqué : mauvaise fixation, prise au vent, pluie, et surtout danger pour vous et les autres usagers de la route. Et en cas d'accident, vous risquez gros !

Au delà de l'aspect sécurité évoqué ci-dessus, un mauvais transport peut endommager de façon irrémédiable votre matelas.

Un camion de location permet non seulement de rouler sereinement, de sécuriser votre literie, mais aussi de faciliter le chargement et le déchargement grâce à un espace adapté.

La location de camion chez Carrefour : la solution pratique et flexible

Avec la location, vous choisissez la taille du véhicule en fonction de votre lit (et d’autres meubles si besoin). Vous pouvez réserver à la demi-journée (uniquement en agence) ou à la journée, et repartir avec votre matelas immédiatement après l’achat. C’est souvent moins cher et plus rapide que d’attendre une livraison programmée plusieurs jours plus tard.

Le permis B suffit pour conduire l'ensemble de nos utilitaires.

Un matelas King Size ou Queen Size rentre t'il dans un camion de location ?

Un matelas King Size mesure 180cm x 200cm

Un matelas Queen Size fait 160cm x 200cm

Un matelas double standard mesure 140cm x 190cm

Un matelas simple fait 90x190cm

Quelle que soit la taille du matelas que vous souhaitez transporter : un utilitaire Carrefour est adapté à celui-ci. Vous pouvez même en transporter plusieurs grâce à nos plus gros camions disponibles.



Pour un déménagement ou un achat de literie, la location de camion est le moyen le plus sûr et le plus pratique pour transporter un matelas ou un sommier encombrant. Vous protégez votre mobilier, gagnez du temps et évitez les mauvaises surprises. Découvrez nos véhicules adaptés au transport de votre futur lit.