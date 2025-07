Conduisez avec style et confort la BMW Série 2, une voiture de luxe à la pointe de la technologie

Découvrez le plaisir de conduire une berline de renom offrant une expérience de conduite unique en son genre, avec des fonctionnalités avancées de sécurité telles que l'appel d'urgence intelligent, la surveillance de la pression des pneus et l'avertissement de risque de collision frontale.

Le système multimédia BMW Live Cockpit Navigation Plus, avec écran Wildscreen et BMW Operating System 8, assure une expérience de conduite connectée et agréable. Vous pouvez également profiter de la préparation Apple CarPlay et Android Auto, de la commande vocale et de l'information trafic en temps réel RTTI (3 ans) et des fonctions "Ma BMW à distance".