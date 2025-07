Caractéristiques du Citroën C4 SpaceTourer

Design moderne et élégant

Le Citroën C4 SpaceTourer se distingue par son design contemporain et élégant. Ses lignes fluides et ses détails soignés attirent l'œil, tandis que sa silhouette aérodynamique assure une conduite efficiente et stable. Ce monospace de 7 places est conçu pour vous offrir un espace intérieur généreux sans compromettre le style.

Espace et modularité

Avec sa capacité à accueillir confortablement jusqu'à 7 passagers, le Citroën C4 SpaceTourer est parfait pour les grandes familles ou les groupes d'amis. Les sièges arrière sont modulables et peuvent être ajustés ou rabattus pour maximiser l'espace de chargement selon vos besoins. Que ce soit pour un long voyage ou un simple trajet en ville, ce véhicule s'adapte à toutes les situations.

Technologies avancées

Le Citroën C4 SpaceTourer est équipé des dernières technologies pour rendre vos trajets plus agréables et sécurisés. Profitez d'un système de navigation intuitif, d'une connectivité smartphone, et d'aides à la conduite telles que l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Chaque détail est pensé pour vous offrir un confort de conduite optimal.