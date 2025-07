Caractéristiques de la voiture Skoda Fabia

Design et praticité

La Skoda Fabia allie élégance et fonctionnalité. Son design moderne s'accompagne d'un intérieur spacieux, doté de nombreux rangements astucieux « Simply Clever ». Le coffre, le plus spacieux de sa catégorie, est parfait pour les voyages en famille ou les escapades de week-end.

Technologie et connectivité

La Fabia est équipée d'un système de navigation complet avec la technologie Mirror Link, qui permet d'utiliser les applications de votre smartphone directement sur l'écran de la voiture. Le système Smart Gate envoie également des données de conduite à votre smartphone, offrant une expérience de conduite connectée et intuitive.

Sécurité et confort

La Skoda Fabia intègre les dernières innovations technologiques pour une conduite sécurisée et confortable. Parmi ces technologies, on retrouve des moteurs propres et économiques, des feux directionnels, un radar de recul et plusieurs assistants de conduite habituellement réservés aux voitures haut de gamme. Le blocage de différentiel XDS+ pour une meilleure prise en virage, l'assistant de freinage automatique pour éviter les collisions et le limiteur de vitesse sont autant de dispositifs qui garantissent votre sécurité sur la route.