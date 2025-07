Découvrez la Fiat 500 Électrique chez Carrefour Location

Redécouvrez la mobilité urbaine avec la Fiat 500 Électrique, l'évolution zéro émission de l'iconique citadine italienne. Conservant le charme intemporel de son design rétro-futuriste, cette nouvelle génération 100% électrique allie style, agilité et respect de l'environnement. Idéale pour les déplacements urbains et périurbains, la Fiat 500 Électrique vous offre une expérience de conduite silencieuse, dynamique et économique.