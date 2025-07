Témoignages de nos clients

“tout est parfait , accueil ainsi que la disponibilité des équipes Carrefour” Georges - le 27/01/2025

“J'étais déjà très satisfait lors de la réservation sur le site. Même satisfaction lors de la prise du véhicule : tout était parfait. Quand on arrive, on est pris en charge par une équipe très accueillante. On vous reçoit toujours avec le sourire : c'est très appréciable et les informations sont claires et précises. Les tarifs sont plus que corrects.” Alexandre - le 29/06/2024

“Équipe agréable et professionnelle. Personnel souriant. Je recommande la location de véhicule chez Carrefour.” M. Gapinski - le 10/06/2024