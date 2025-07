Pourquoi choisir la Volkswagen Golf VIII ?

La Golf VIII se distingue par son design épuré et moderne, ses technologies de pointe et son excellent comportement routier. Parfaite pour vos déplacements quotidiens comme pour les longs trajets, cette compacte allemande offre un équilibre idéal entre confort, performances et économie. Son statut de référence dans la catégorie des compactes n'est plus à prouver, et cette huitième génération perpétue l'excellence qui a fait le succès de ce modèle iconique.

Caractéristiques principales