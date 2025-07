Louer une voiture électrique de luxe pour toutes vos envies : événements, vacances, loisirs, travail...

Jusqu'à 490 km d'autonomie WLTP

Type de connecteur : Type 2

Superchargeur : jusqu'à 241 km en 15 minutes

Autopilot

Testez la Tesla model 3 dans l'une de nos agences Carrefour Location proposant un véhicule électrique Tesla. Pour un simple essai comme pour voyager dans une berline familiale et écologique, faites des économies en louant votre Tesla model 3 dans un de nos magasin Carrefour. Vous apprécierez sa belle autonomie et son rechargement rapide tout comme ses fonctions innovantes et sa conception sécuritaire. Adoptez la conduite du futur en réservant dès maintenant votre Tesla model 3 sur notre site et venez la chercher en agence dès demain.