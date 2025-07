Pourquoi louer une Nissan Juke chez Carrefour Location ?

La Nissan Juke est une voiture compacte qui combine style et praticité. Avec son design unique et sportif, elle est facilement reconnaissable sur la route. Cette voiture est le choix parfait pour vos voyages et vos escapades du week-end : elle offre suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à cinq passagers et leurs bagages.

Volume du coffre : 422L