Pourquoi choisir un véhicule Lynk & Co 01 en location ?

Un concept innovant de mobilité connectée

Les véhicules Lynk & Co 01 ne sont pas de simples voitures : ce sont des plateformes de mobilité intelligentes conçues pour s'adapter à votre style de vie moderne. Dotés d'un système d'infodivertissement développé avec Alibaba, ils offrent une interface tactile haute résolution de 12,7 pouces qui se synchronise instantanément avec votre smartphone via Apple CarPlay et Android Auto. La connexion 4G intégrée permet des mises à jour à distance et l'accès à de nombreux services connectés, transformant chaque trajet en une expérience digitale fluide et personnalisée.

Performance et écologie réunies dans une motorisation hybride avancée

La gamme Lynk & Co 01 propose des modèles hybrides rechargeables qui combinent puissance et respect de l'environnement. Le moteur essence 1.5T de 180 ch couplé à un moteur électrique de 60 kW développe une puissance cumulée de 261 ch, offrant des performances dynamiques (0 à 100 km/h en 8 secondes) tout en maîtrisant la consommation. Avec une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 70 km en cycle WLTP et des émissions de CO2 réduites à moins de 50 g/km, ces véhicules sont parfaits pour les déplacements urbains comme pour les longues distances sans compromis sur le plaisir de conduite.

Un confort premium et une sécurité exemplaire à prix abordable

Pourquoi payer plus cher ailleurs ? Chez Carrefour Location, bénéficiez de tarifs compétitifs pour accéder à un véhicule haut de gamme. L'intérieur spacieux des Lynk & Co 01 impressionne par la qualité des matériaux utilisés (cuir Nappa, inserts en aluminium brossé) et l'insonorisation remarquable. La sécurité n'est pas en reste avec une notation 5 étoiles aux tests Euro NCAP, des systèmes d'assistance à la conduite dernière génération (détection des angles morts, freinage d'urgence autonome, régulateur de vitesse adaptatif) et une structure renforcée héritée de l'expertise Volvo.