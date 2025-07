Une citadine idéale pour la ville

La Peugeot 108 est une citadine compacte parfaite pour vos déplacements urbains. Économique, agile et facile à garer, elle offre un excellent rapport qualité-prix pour vos trajets quotidiens ou week-ends en ville. Son design moderne et ses dimensions réduites en font le véhicule idéal pour naviguer dans les rues étroites et se faufiler dans la circulation dense des centres-villes.