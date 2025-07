Découvrez le SUV qui redéfinit l'expérience de conduite urbaine et familiale

Le Nissan Qashqai est disponible à la location chez Carrefour Location. Pionnier et leader incontesté du segment des crossovers urbains, ce SUV compact allie l'élégance d'un design moderne, la polyvalence d'un véhicule familial et des technologies innovantes pour une expérience de conduite exceptionnelle. Que vous planifiez un week-end d'évasion, un déménagement ou simplement vos déplacements quotidiens, le Nissan Qashqai répond à toutes vos attentes avec un confort optimal et une sécurité renforcée.