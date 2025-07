Louer un Renault Twizy : la révolution électrique urbaine à portée de main

Le Renault Twizy représente une solution de mobilité urbaine idéale pour tous ceux qui recherchent un véhicule pratique, écologique et économique. Ce quadricycle électrique innovant allie le meilleur des deux mondes : la maniabilité d'un deux-roues et la protection d'une voiture. Avec son gabarit ultra-compact et son moteur 100% électrique, le Twizy vous permet de vous faufiler dans la circulation et de vous stationner facilement, même dans les espaces les plus restreints.

Chez Carrefour Location, nous sommes fiers de proposer le Renault Twizy à la location dans notre vaste réseau de 865 agences réparties sur tout le territoire français. Notre engagement pour une mobilité plus responsable se traduit par une offre de véhicules électriques accessibles à tous, pour des déplacements quotidiens plus écologiques.