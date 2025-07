10 Conseils pour bien déménager

Vous avez trouvé l’appartement ou la maison de vos rêves, il ne reste plus qu’à préparer le déménagement! Pas si difficile avec une organisation adaptée

Vous avez désormais la possibilité de vous faire livrer des cartons et kits de déménagement directement chez vous.

Rendez-vous sur notre rubrique "Kits de déménagement" de notre site.

Des astuces au départ et à l’arrivée, des infos utiles sur le volume dont vous aurez besoin, et des listes pour faciliter les démarches par ordre de priorité… Nos 10 conseils vous donnent quelques clés

1/ Organisez les différentes étapes du déménagement

Avant le jour J, il faudra informer un certain nombre d’établissements de votre déménagement à venir

• Procédez aux démarches administratives et effectuez le changement d’adresse

- santé

- banques

- employeur

- écoles

- transfert des contrats et abonnements (eau, électricité, téléphone, gaz, assurances). N'hésitez pas à consulter les sites de Carrefour Energies et Assurances.

- résiliations diverses

- suivi du courrier

- démarches liées au logement (vente-achat, préavis pour une location…)

- notification auprès de l’administration fiscale et des organismes de prestations sociales

• Louez un camion de déménagement et constituez votre équipe parmi proches et amis, ou réservez une société spécialisée suffisamment tôt (3 mois avant la date). Certaines périodes de l’année sont très demandées

• Réservez un espace de stockage proche de vous avec le service d’un garde-meubles de proximité

• Préparez le déménagement

- utiliser un calculateur de volume pour déterminer le nombre de cartons à prévoir et la taille du camion de déménagement à envisager

- réserver son stationnement

- faire le tri : donner, jeter ce qui ne sert plus ou ne correspond pas à la nouvelle habitation

2/ Estimez le volume nécessaire pour votre camion de déménagement

Le choix du véhicule utilitaire sera fonction du volume nécessaire estimé. Prenez bien en compte le passage de roues qui modifie le volume utile et l’espace au plancher, et prévoyez toujours une marge de sécurité.

Le calculateur de volume vous aura aidé à juger de la taille de véhicule qu’il vous faut.

Le nombre de cartons fournit une indication précieuse :

• 60 cartons : un véhicule de 8m3 correspond au volume d’un petit studio

• 80 cartons : entre 12m3 et 15m3, l’utilitaire déplacera le contenu d’un F2

• 120 cartons : le camion de 20m3 est adapté pour une petite maison. Chez Carrefour Location il est équipé d’un hayon élévateur pour déplacer plus facilement les objets les plus lourds, à concurrence de 940kg de charge utile

3/ Achat de cartons de déménagement

En plus d'une large gamme de véhicules, Carrefour Location vous offre la possibilité d’acheter des cartons et kits de déménagement directement dans votre agence. Nous vous proposons un large choix de cartons et d’accessoires. Carrefour Location est LE partenaire idéal pour commencer votre nouvelle vie!

Un emballage réussi optimise l’espace dans chaque carton et classe les objets par pièce dans le futur logement de manière logique. Dans l’idéal, le contenu de chaque carton aura été listé, et une copie de la liste sera placée sur l'extérieur avec de l’adhésif.

Pour faciliter le travail d’équipe, chaque contenant portera le nom de la pièce de destination. La mention fragile favorisera les précautions particulières que nécessitent les contenus tels que verres, vaisselle, et bibelots.

La taille des cartons doit être utilisée de manière judicieuse : les plus grands seront réservés aux objets volumineux mais légers, tandis que les livres et autres articles lourds seront emballés dans des caisses aux dimensions plus réduites afin de pouvoir les soulever plus facilement.

Pour chaque appareil électrique, le câble sera conservé ou positionné sur l’emballage avec de l’adhésif.

4/ Commencez l'emballage au moins un mois avant le déménagement

On emballera en premier tout ce qui n’est pas utile au quotidien

• les revues, les livres, les vieux disques, les albums photos

• le linge de maison, les vêtements d'hiver si vous déménagez en été et inversement

• les décorations de fête

• les outils du garage et du jardinage

• la vaisselle des grandes occasions (argenterie, cristal, etc...)

• les bibelots, les décorations murales

5/ Procédez à l'emballage du matériel intermédiaire 2 semaines avant de déménager

Compléter vos cartons avec :

• les provisions non périssables et les ustensiles de cuisines

• le linge

• la vaisselle

• la pharmacie

• les rideaux et lampes de certaines pièces, les tapis

6/ Réservez-vous du temps la veille du déménagement pour les tâches de dernière minute

Vous pourrez finir l’emballage avec

• Vos papiers importants, que vous conserverez avec vous ou dans un carton bien identifié

• Les appareils ménager et électriques: micro-ondes, télévision, appareil de musique, radio-réveil, fer à repasser, ordinateur etc.

• Les plantes, les cages et les aquariums

Préparez votre équipement électroménager pour le transport (dégivrages, vidanges, blocage du tambour)

Décrochez tous les meubles et objets fixés au mur et au plafond.

7/ Equipez-vous avec du matériel adapté

Emballer, déballer, c’est plus rapide avec les bons outils. Un équipement efficace comprend :

• cartons de bonne qualité

• cartons penderie

• gants

• bulle

• des caisses pour l'emballage des objets fragiles

• adhésif

• plusieurs cutters et ciseaux

• diable, chariot, sangles

• gros feutres

• bloc note et stylo

• bâches en cas de pluie

• vieilles couvertures, chutes de moquette pour protéger murs et sols

8/ Gardez quelques essentiels avec vous

Tout est emballé… le camion est prêt à prendre la route. Mais mieux vaut conserver quelques indispensables à portée de main:

• une trousse de toilette

• les numéros d'urgence, clés, badges...

• une petite valise avec deux changes

• une boite à outils

• une petite pharmacie avec pansements et désinfectant

• du papier essuie-tout

• des mouchoirs en papier

• des sacs poubelle

• des petits cartons et de l’adhésif pour les derniers petits objets

• le chargeur du téléphone portable

9/ Prenez un bon départ

Le chargement doit être méthodique : l'électro-ménager et les objets lourds seront placés au fonds du camion.

Dans le logement que vous quittez, pensez à

• nettoyer vos sols

• relever vos compteurs (eau, gaz, électricité)

• couper les arrivées d’eau et de gaz

• couper les disjoncteurs

• fermer les fenêtres

10/ Installez-vous en toute serenité

Enfin c’est la dernière ligne droite et l’arrivée dans le nouveau logement. Côté installation tout reste à faire mais on se projette déjà et ça donne du cœur à l’ouvrage. Quelques petites formalités encore… et à vous la nouvelle vie!

• Prévoir le nécessaire pour remonter les meubles dans la foulée et les remplir pour gagner du temps au déballage

• Restituer, si nécessaire, le véhicule de location

• Procéder aux dernières formalités administratives

- Actualisez votre carte grise

- Actualisez votre livret militaire si vous en possédez un

- Choisissez si nécessaire un nouveau médecin traitant et adressez une nouvelle déclaration à votre caisse