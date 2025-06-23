Camion avec hayon : pourquoi c'est indispensable pour déménager

Pourquoi un camion avec hayon fait toute la différence lors d'un déménagement

Facilité de chargement des objets lourds et encombrants

Un camion équipé d'un hayon élévateur transforme radicalement la façon dont vous pouvez charger vos affaires. Cette plateforme hydraulique située à l'arrière du véhicule vous permet de soulever sans effort des charges allant jusqu'à 500 kg. Fini les galères pour hisser votre réfrigérateur, votre canapé d'angle ou votre armoire massive ! Le hayon devient un véritable bras mécanique qui fait le travail à votre place, vous permettant de déplacer des meubles volumineux sans risquer de les endommager dans les escaliers ou les passages étroits.

Réduction significative des efforts physiques et des risques de blessures

Les statistiques sont éloquentes : de nombreuses blessures surviennent lors des déménagements, principalement à cause du port de charges lourdes. Avec un hayon élévateur, vous préservez votre dos et vos articulations en évitant les portages dangereux. Le système permet de manipuler les objets à hauteur d'homme, puis de les faire monter ou descendre mécaniquement, réduisant considérablement les risques d'accidents. Pour un déménagement qui peut s'étaler sur une journée entière, cette économie d'énergie physique est précieuse et vous permet de rester efficace jusqu'à la fin.

À retenir : Pour un déménagement de plus de 50m², un camion avec hayon vous fera économiser en moyenne 2 à 3 heures de travail physique intense et évitera les risques de blessures dorsales.

Comment fonctionne un hayon élévateur et quels sont ses avantages techniques

Guide pratique d'utilisation du système hydraulique

Le hayon élévateur fonctionne grâce à un système hydraulique puissant mais simple à utiliser. Pour l'activer, vous devez généralement insérer une clé spéciale dans le boîtier de commande situé à l'arrière du véhicule. Une fois activé, le système se manipule à l'aide d'un joystick ou de boutons de commande qui permettent de monter, descendre, ouvrir ou fermer la plateforme. Sur certains modèles récents, vous disposerez même d'une télécommande pour piloter le hayon depuis l'intérieur du camion ou à distance, ce qui facilite encore davantage les opérations.

La manipulation standard se déroule ainsi :

Insérez la clé dans le boîtier de commande et mettez-le en position "ON"

Utilisez le joystick vers la gauche pour déplier le hayon

Actionnez-le vers le bas pour faire descendre la plateforme jusqu'au sol

Chargez vos objets sur la plateforme

Remontez le hayon en actionnant le joystick vers le haut

Une fois à niveau avec le plancher du camion, poussez vos objets à l'intérieur

Capacité de charge et dimensions à connaître

Les hayons élévateurs équipant les camions de location supportent généralement une charge comprise entre 325 et 600 kg, selon les modèles. Cette capacité est largement suffisante pour la plupart des meubles et électroménagers, même les plus imposants. Les dimensions moyennes d'un hayon sur un camion de 20m³ sont d'environ 2m de largeur pour 1,5m de profondeur, ce qui permet d'y placer des objets volumineux comme un réfrigérateur américain ou une grande armoire.

Pour référence, voici les dimensions moyennes d'un camion 20m³ avec hayon :

Dimensions

Extérieures

Intérieures

Longueur

6,80m

4,30m

Largeur

2,40m

2,08m

Hauteur

3,40m

2,30m

Quels types de déménagements nécessitent absolument un camion avec hayon

Déménagement d'appartements avec mobilier volumineux

Si vous déménagez un appartement de type T3 ou plus grand, le hayon devient pratiquement indispensable. Ces logements contiennent généralement plusieurs meubles massifs difficiles à manipuler manuellement comme des canapés d'angle, des lits king-size ou des bibliothèques imposantes. Le hayon est également salvateur pour les appartements situés aux étages supérieurs sans ascenseur ou avec un ascenseur trop petit pour vos meubles. Dans ces cas, la seule alternative serait de passer par les fenêtres avec un monte-meuble, une option bien plus coûteuse et complexe à organiser.

Transport professionnel et déplacement de marchandises

Pour les professionnels ou les particuliers transportant du matériel lourd, le hayon est un atout majeur. Qu'il s'agisse de matériaux de construction, d'équipements électroniques fragiles ou de lots de marchandises sur palettes, le hayon garantit une manutention sécurisée et efficace. Les artisans qui transportent régulièrement des machines-outils, des établis ou des matériaux en grande quantité témoignent souvent que le hayon a révolutionné leur façon de travailler, en réduisant considérablement le temps de chargement et les risques d'accidents.

À retenir : Un hayon élévateur permet de charger un lave-linge de 80 kg ou un réfrigérateur de 100 kg en moins d'une minute, contre 15 à 20 minutes à plusieurs personnes sans cet équipement.

Combien coûte la location d'un camion avec hayon et comment bien le choisir

Comparatif des tarifs et options disponibles

La location d'un camion 20m³ avec hayon coûte généralement entre 10 et 30% plus cher qu'un modèle standard sans hayon. Ce surcoût, qui représente environ 20 à 40€ supplémentaires par jour, est largement compensé par le gain de temps et la réduction des efforts physiques. Les tarifs varient considérablement selon les enseignes, la période de location et la durée. Comptez en moyenne entre 100 et 150€ par jour pour un camion 20m³ avec hayon en semaine, et jusqu'à 180-200€ le week-end ou pendant les périodes de forte demande (juin-septembre). Ces tarifs sont des moyennes de marché et ils sont généralement beaucoup plus attractifs chez Carrefour Location.

Plusieurs options peuvent compléter votre location :

L'assurance tous risques (15-25€/jour) - gratuite chez Carrefour Location

Le kilométrage illimité (forfait de 30-50€)

La location d'accessoires (diable, sangles, couvertures)

La formule "aller simple" disponible chez certains loueurs qui évite le retour à l'agence de départ. Attention toutefois au tarif proposé pour cette option. Cette formule n'est pas proposée chez Carrefour Location : les véhicules doivent être restitués dans l’agence de départ.

Conditions de location et conseils pour une première utilisation

Pour louer un camion avec hayon, vous devez généralement posséder un permis B depuis au moins 3 ans comme chez Carrefour Location (parfois 5 ans selon les loueurs). Une caution substantielle, allant de 700€ à 3000€, vous sera demandée. Avant de partir, prenez le temps de vous familiariser avec le fonctionnement du hayon en demandant une démonstration à l'agent de location. Vérifiez également l'état général du véhicule et du hayon lors de la prise en charge.

Pour une première utilisation, voici quelques conseils pratiques :

Stationnez sur une surface plane pour faciliter l'utilisation du hayon

Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée

Répartissez le poids uniformément sur la plateforme

Bloquez toujours les roues des objets à roulettes (comme les réfrigérateurs)

Prévoyez une personne pour surveiller et sécuriser les objets pendant la montée/descente

