Accident avec un véhicule étranger en France : quelles démarches et comment être indemnisé rapidement ?

Être impliqué dans un accident de la route est déjà une épreuve. Mais lorsque l’autre véhicule est immatriculé à l’étranger, les procédures peuvent vite devenir plus longues et plus complexes. Entre délais d’indemnisation, rôle des assurances et documents à fournir, voici tout ce que vous devez savoir pour défendre vos droits et obtenir réparation.

Que faire immédiatement après un accident avec un véhicule étranger ?

Dès que l’accident survient, et après avoir sécurisé les lieux, votre priorité est de réunir un maximum d’informations pour faciliter la prise en charge par votre assurance. Notez soigneusement :

Nom, prénom et coordonnées du conducteur.

Numéro de plaque d’immatriculation.

Marque, modèle et couleur du véhicule.

Coordonnées de son assureur et numéro de contrat.

Pays d’immatriculation.

💡 Astuce : si vous possédez une dashcam, conservez les images comme preuve.

Le conducteur étranger ne parle pas français et vous ne parlez pas une langue étrangère ?

En cas de barrière linguistique, utilisez le constat amiable européen, identique dans tous les pays participants, et n’hésitez pas à demander l’aide de témoins ou des forces de l’ordre.

💡 Astuce : De nombreuses applications mobiles gratuites de traduction existent pour faciliter la communication. Elles sont disponibles aussi bien sur iOS que sur Android et peuvent être d'une grande aide lors d'une telle situation.

Comment obtenir un constat européen ?

Lors de votre adhésion, votre assureur auto vous remet un constat européen d’accident. Vous pouvez en obtenir un autre gratuitement en faisant la demande à votre assureur ou en vous déplaçant en agence.



Certains bureaux de tabac et papeteries en proposent, ainsi que les magasins spécialisés en accessoires automobiles. Le prix varie selon le lieu d’achat, mais prévoyez entre 2 et 5 €.

E-constat auto : est-ce que ça marche avec un accident de voiture avec un véhicule étranger ?

Le e-constat a la même valeur juridique qu’un constat papier. Cependant, il n’est utilisable que si l’accident a eu lieu en France et que les deux véhicules sont immatriculés en France et en l’absence de blessés. Vous ne pouvez donc pas utiliser de e-constat si l'autre véhicule concerné est étranger.

Sous combien de jours faut-il déclarer l’accident à son assurance ?

Comme pour un accident en France, vous devez déclarer le sinistre dans un délai de 5 jours ouvrés à votre assurance auto.

Votre compagnie transmettra ensuite le dossier au Bureau Central Français (BCF), organisme qui gère les recours entre véhicules français et étrangers.

⚠️ Important : passé ce délai, votre indemnisation peut être compromise.

Comment se passe l’indemnisation avec un véhicule étranger ?

Le principe est simple : la loi appliquée est celle du pays où l’accident a eu lieu. En France, si l’autre conducteur est responsable et que son pays fait partie du système de la carte verte (46 États membres), l’assureur français contactera directement son homologue étranger.

Cependant, la procédure est souvent plus longue qu’entre deux compagnies françaises, faute de conventions communes.

Si vous n’êtes pas responsable : En assurance au tiers : vous serez indemnisé uniquement lorsque l’assureur adverse aura payé. En tous risques : votre assureur peut avancer la somme via une "avance sur recours".

: Si vous êtes responsable : seule l’assurance tous risques couvrira vos propres dommages.

Que faire si l’assureur étranger est difficile à identifier ?

Il arrive que l’assureur étranger soit introuvable ou que le conducteur ne soit pas assuré. Dans ce cas :

Si l’assureur est identifié : le BCF désigne un correspondant en France pour gérer le dossier.

: le BCF désigne un correspondant en France pour gérer le dossier. Si le véhicule n’est pas assuré ou que le conducteur n’est pas identifié : c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui prendra en charge l’indemnisation.

🔍 Bon à savoir : les démarches peuvent prendre plusieurs mois, voire années. Dans les cas complexes, l’aide d’un avocat spécialisé peut accélérer le traitement et permettre d’obtenir des provisions financières.

Que faire en cas de délit de fuite d’un conducteur étranger ?

Si l’autre conducteur prend la fuite, que le véhicule soit étranger ou non :

Notez immédiatement le maximum d’informations sur le véhicule. Recherchez des témoins et prenez leurs coordonnées. Déposez plainte à la police ou à la gendarmerie. Prévenez votre assurance dès que possible.

Et si mon véhicule doit rester au garage pendant les réparations ?

En cas d’accident avec un véhicule étranger, l’indemnisation prend souvent plus de temps. Pendant cette période, il est possible que vous soyez privé de votre voiture pendant plusieurs jours, voire semaines. Selon votre assurance auto, vous pouvez avoir le droit à un véhicule de remplacement : vérifiez votre contrat et faites-en la demande à votre assureur.

Points clés à retenir