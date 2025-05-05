Quels sont les points à vérifier lors de la location d'une voiture ?

Lors de la prise en charge de votre SUV, nous vous recommandons de vérifier l'état général du véhicule, notamment la carrosserie et les équipements intérieurs. Notre équipe en agence est à votre disposition pour effectuer un tour du véhicule avec vous et répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement des équipements spécifiques du SUV.