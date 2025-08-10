E-constat : comment remplir un constat amiable en ligne et gagner du temps en cas d’accident ?

Lors d’un accident de la circulation, remplir un constat amiable est une étape incontournable pour déclarer le sinistre à votre assurance. Mais depuis quelques années, il n’est plus nécessaire de chercher un formulaire papier et un stylo : grâce à l’application e-constat auto, vous pouvez désormais effectuer cette démarche directement depuis votre smartphone.

Découvrons ensemble comment utiliser ce service, ses avantages, ses limites… et comment continuer à rouler même si votre véhicule est immobilisé.

Qu’est-ce que l’application e-constat auto ?

L’application e-constat auto a été développée par France Assureurs (anciennement Fédération Française de l’Assurance) pour simplifier la déclaration des sinistres.



Gratuite et disponible sur Google Play et App Store, elle permet d’établir un constat amiable électronique avec la même valeur juridique que la version papier.

💡 Astuce : téléchargez l’application avant même qu’un sinistre ne survienne. En cas d’accident, vous serez prêt à l’utiliser immédiatement, sans stress ni perte de temps.

Dans quelles situations peut-on utiliser un e-constat ?

L’application e-constat auto peut être utilisée dans les cas suivants :

Accident entre deux véhicules (pas plus).

(pas plus). Dégâts matériels uniquement (aucun blessé, même léger).

(aucun blessé, même léger). Accident survenu en France métropolitaine ou dans les DOM .

ou dans les . Véhicules immatriculés et assurés en France.

Elle fonctionne également si vous êtes seul impliqué, par exemple en cas de choc contre un muret ou un poteau, afin de déclarer les dommages à votre assurance.

Comment remplir un constat amiable en ligne ?

La démarche est proche de celle du constat papier :

Ouvrir l’application e-constat auto sur votre smartphone. Renseigner vos informations : assurance, numéro de contrat, plaque d’immatriculation, identité du conducteur. Décrire les circonstances : cases à cocher, commentaires, croquis et ajout de photos. Vérifier les données dans le récapitulatif. Signer électroniquement le document. Valider l’envoi à votre assurance et à celle de l’autre conducteur.

Chaque partie reçoit une copie PDF du constat, ce qui garantit la transparence et la conservation des preuves.

Quels sont les avantages du e-constat par rapport au papier ?

Gain de temps : envoi immédiat à l’assurance, pas de déplacement ou d’envoi postal.

: envoi immédiat à l’assurance, pas de déplacement ou d’envoi postal. Lisibilité parfaite : texte tapé, pas d’écriture illisible.

: texte tapé, pas d’écriture illisible. Ajout de photos : prise sur place et intégration directe au dossier.

: prise sur place et intégration directe au dossier. Accessibilité : plus besoin de chercher un formulaire papier dans la boîte à gants.

: plus besoin de chercher un formulaire papier dans la boîte à gants. Écologique : réduction de l’usage de papier.

Quelles sont les limites du constat amiable électronique ?

L’e-constat ne peut pas être utilisé si :

Plus de deux véhicules sont impliqués (carambolage).

L’accident se déroule à l’étranger.

Il y a des blessés .

. L’un des véhicules est immatriculé ou assuré hors de France.

Dans ces cas, il faudra utiliser la version papier classique. Pensez à toujours en avoir un dans votre véhicule : si ce n'est pas le cas, demandez-en un dès maintenant à votre assurance auto, c'est gratuit !

Que faire si votre véhicule est immobilisé après un accident ?

Même un petit accrochage peut parfois nécessiter des réparations immobilisant votre véhicule plusieurs jours.

Pour rester mobile, Carrefour Location vous propose une solution pratique : louer une voiture de remplacement, proche de chez vous, à prix compétitif, le temps que votre véhicule soit réparé.

🚗 Astuce Carrefour Location : réservez votre voiture de location en ligne en quelques clics. Vous bénéficiez d’un large choix de modèles, du véhicule compact à l’utilitaire, avec des tarifs attractifs et sans mauvaises surprises.

Pourquoi adopter l’e-constat dès aujourd’hui ?

Le constat amiable électronique est simple, rapide et sécurisé. Il facilite vos démarches avec l’assurance et vous permet de gagner un temps précieux en cas d’accident. Téléchargez-le dès maintenant sur votre smartphone, et pensez à prévoir une solution de mobilité temporaire avec Carrefour Location pour éviter toute interruption dans vos déplacements.