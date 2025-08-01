Accident avec un animal sauvage : que faire et comment continuer à rouler ?

Un sanglier ou un chevreuil traverse soudainement la route devant vous : l’accident est inévitable. Chaque année en France, des milliers de collisions avec des animaux sauvages sont recensées, surtout en zones rurales.

Mais que faire si cela vous arrive ? Êtes-vous couvert par votre assurance ? Et pouvez-vous louer un véhicule en attendant les réparations ? Voici un guide complet.

Collision en voiture avec un animal sauvage : les bons réflexes

Sécurisez immédiatement la zone

Allumez vos feux de détresse

Garez votre véhicule en sécurité, si possible sur le bas-côté

Placez un triangle de signalisation à au moins 30 mètres

Mettez un gilet réfléchissant

⚠️ Ne touchez pas l’animal, surtout s’il est blessé : il peut être dangereux.

Contactez les autorités

Appelez :

La gendarmerie ou la police

Ou, si besoin, un vétérinaire ou le réseau départemental de chasse

Un constat d’accident ou un procès-verbal officiel sera utile pour l’assurance.

Rassemblez les preuves pour votre déclaration

Prenez des photos claires :

Du lieu de l’accident (nuit/jour, météo…)

Des dégâts sur votre véhicule

De l’animal, s’il est visible

👉 Plus vous fournissez de preuves, plus votre dossier sera solide auprès de votre assureur.

Déclarez l’accident à votre assurance

Vous disposez de 5 jours ouvrés pour déclarer l’accident. Transmettez :

Le procès-verbal ou le constat établi par les autorités

Vos photos

Un formulaire de déclaration de sinistre, souvent disponible en ligne

💡 Si vous êtes assuré tous risques ou avez une garantie "collision avec animal", les réparations peuvent être partiellement ou totalement prises en charge.

Attention : tous les contrats ne couvrent pas ce type d'accident

Vous êtes assuré au tiers simple ?

Les formules de base ne couvrent pas les collisions avec des animaux sauvages. Vous devrez assumer les réparations, sauf si vous pouvez prouver que l’animal appartient à un tiers (chasse, élevage…).

Cas particuliers

Animaux domestiques ou d’élevage : responsabilité du propriétaire

Fuite de l'animal : l'absence de preuves complique la couverture

📑 Consultez les conditions générales de votre contrat ou contactez votre conseiller.

Votre voiture est inutilisable ? Louez un véhicule avec Carrefour Location

Si votre voiture est endommagée ou en attente d’expertise, vous pouvez continuer à vous déplacer sans attendre grâce à Carrefour Location.

Les avantages Carrefour Location

Des véhicules récents, disponibles rapidement

Des agences partout en France

Location flexible : à la journée, au week-end, à la semaine et même au mois

Assurance tous risques incluse, zéro souci

Votre assurance peut-elle couvrir la location ?

Certaines formules d’assurance auto prévoient la mise à disposition d’un véhicule de prêt ou un forfait de remboursement pour location.

Vérifiez vos garanties ou demandez conseil

Sinon, vous pouvez louer par vous-même à prix très compétitif

Comment limiter les risques de collision avec un animal sauvage ?

Soyez particulièrement vigilant en zone rurale et boisée

Redoublez d’attention la nuit, à l’aube ou au crépuscule

Réduisez votre vitesse sur les portions signalées par des panneaux "traversée d’animaux"

Si un animal traverse, freinez fortement sans dévier brusquement

Un choc est parfois préférable à une perte de contrôle du véhicule.