Accident avec un animal sauvage : que faire et comment continuer à rouler ?

Un sanglier ou un chevreuil traverse soudainement la route devant vous : l’accident est inévitable. Chaque année en France, des milliers de collisions avec des animaux sauvages sont recensées, surtout en zones rurales.
Mais que faire si cela vous arrive ? Êtes-vous couvert par votre assurance ? Et pouvez-vous louer un véhicule en attendant les réparations ? Voici un guide complet.

 

Collision en voiture avec un animal sauvage : les bons réflexes

Sécurisez immédiatement la zone

  • Allumez vos feux de détresse
  • Garez votre véhicule en sécurité, si possible sur le bas-côté
  • Placez un triangle de signalisation à au moins 30 mètres
  • Mettez un gilet réfléchissant

⚠️ Ne touchez pas l’animal, surtout s’il est blessé : il peut être dangereux.

 

Contactez les autorités

Appelez :

  • La gendarmerie ou la police
  • Ou, si besoin, un vétérinaire ou le réseau départemental de chasse

Un constat d’accident ou un procès-verbal officiel sera utile pour l’assurance.

 

Rassemblez les preuves pour votre déclaration

Prenez des photos claires :

  • Du lieu de l’accident (nuit/jour, météo…)
  • Des dégâts sur votre véhicule
  • De l’animal, s’il est visible

👉 Plus vous fournissez de preuves, plus votre dossier sera solide auprès de votre assureur.

 

Déclarez l’accident à votre assurance

Vous disposez de 5 jours ouvrés pour déclarer l’accident. Transmettez :

  • Le procès-verbal ou le constat établi par les autorités
  • Vos photos
  • Un formulaire de déclaration de sinistre, souvent disponible en ligne

💡 Si vous êtes assuré tous risques ou avez une garantie "collision avec animal", les réparations peuvent être partiellement ou totalement prises en charge.

 

Attention : tous les contrats ne couvrent pas ce type d'accident

Vous êtes assuré au tiers simple ?

Les formules de base ne couvrent pas les collisions avec des animaux sauvages. Vous devrez assumer les réparations, sauf si vous pouvez prouver que l’animal appartient à un tiers (chasse, élevage…).

 

Cas particuliers

  • Animaux domestiques ou d’élevage : responsabilité du propriétaire
  • Fuite de l’animal : l’absence de preuves complique la couverture

📑 Consultez les conditions générales de votre contrat ou contactez votre conseiller.

 

Votre voiture est inutilisable ? Louez un véhicule avec Carrefour Location

Si votre voiture est endommagée ou en attente d’expertise, vous pouvez continuer à vous déplacer sans attendre grâce à Carrefour Location.

Les avantages Carrefour Location

  • Des véhicules récents, disponibles rapidement
  • Des agences partout en France
  • Location flexible : à la journée, au week-end, à la semaine et même au mois
  • Assurance tous risques incluse, zéro souci

👉 Louez une voiture de remplacement près de chez vous

 

Votre assurance peut-elle couvrir la location ?

Certaines formules d’assurance auto prévoient la mise à disposition d’un véhicule de prêt ou un forfait de remboursement pour location.

  • Vérifiez vos garanties ou demandez conseil
  • Sinon, vous pouvez louer par vous-même à prix très compétitif

 

Comment limiter les risques de collision avec un animal sauvage ?

  • Soyez particulièrement vigilant en zone rurale et boisée
  • Redoublez d’attention la nuit, à l’aube ou au crépuscule
  • Réduisez votre vitesse sur les portions signalées par des panneaux "traversée d’animaux"
  • Si un animal traverse, freinez fortement sans dévier brusquement

Un choc est parfois préférable à une perte de contrôle du véhicule.

