Accident avec un animal sauvage : que faire et comment continuer à rouler ?
Un sanglier ou un chevreuil traverse soudainement la route devant vous : l’accident est inévitable. Chaque année en France, des milliers de collisions avec des animaux sauvages sont recensées, surtout en zones rurales.
Mais que faire si cela vous arrive ? Êtes-vous couvert par votre assurance ? Et pouvez-vous louer un véhicule en attendant les réparations ? Voici un guide complet.
Collision en voiture avec un animal sauvage : les bons réflexes
Sécurisez immédiatement la zone
- Allumez vos feux de détresse
- Garez votre véhicule en sécurité, si possible sur le bas-côté
- Placez un triangle de signalisation à au moins 30 mètres
- Mettez un gilet réfléchissant
⚠️ Ne touchez pas l’animal, surtout s’il est blessé : il peut être dangereux.
Contactez les autorités
Appelez :
- La gendarmerie ou la police
- Ou, si besoin, un vétérinaire ou le réseau départemental de chasse
Un constat d’accident ou un procès-verbal officiel sera utile pour l’assurance.
Rassemblez les preuves pour votre déclaration
Prenez des photos claires :
- Du lieu de l’accident (nuit/jour, météo…)
- Des dégâts sur votre véhicule
- De l’animal, s’il est visible
👉 Plus vous fournissez de preuves, plus votre dossier sera solide auprès de votre assureur.
Déclarez l’accident à votre assurance
Vous disposez de 5 jours ouvrés pour déclarer l’accident. Transmettez :
- Le procès-verbal ou le constat établi par les autorités
- Vos photos
- Un formulaire de déclaration de sinistre, souvent disponible en ligne
💡 Si vous êtes assuré tous risques ou avez une garantie "collision avec animal", les réparations peuvent être partiellement ou totalement prises en charge.
Attention : tous les contrats ne couvrent pas ce type d'accident
Vous êtes assuré au tiers simple ?
Les formules de base ne couvrent pas les collisions avec des animaux sauvages. Vous devrez assumer les réparations, sauf si vous pouvez prouver que l’animal appartient à un tiers (chasse, élevage…).
Cas particuliers
- Animaux domestiques ou d’élevage : responsabilité du propriétaire
- Fuite de l’animal : l’absence de preuves complique la couverture
📑 Consultez les conditions générales de votre contrat ou contactez votre conseiller.
Votre voiture est inutilisable ? Louez un véhicule avec Carrefour Location
Si votre voiture est endommagée ou en attente d’expertise, vous pouvez continuer à vous déplacer sans attendre grâce à Carrefour Location.
Les avantages Carrefour Location
- Des véhicules récents, disponibles rapidement
- Des agences partout en France
- Location flexible : à la journée, au week-end, à la semaine et même au mois
- Assurance tous risques incluse, zéro souci
👉 Louez une voiture de remplacement près de chez vous
Votre assurance peut-elle couvrir la location ?
Certaines formules d’assurance auto prévoient la mise à disposition d’un véhicule de prêt ou un forfait de remboursement pour location.
- Vérifiez vos garanties ou demandez conseil
- Sinon, vous pouvez louer par vous-même à prix très compétitif
Comment limiter les risques de collision avec un animal sauvage ?
- Soyez particulièrement vigilant en zone rurale et boisée
- Redoublez d’attention la nuit, à l’aube ou au crépuscule
- Réduisez votre vitesse sur les portions signalées par des panneaux "traversée d’animaux"
- Si un animal traverse, freinez fortement sans dévier brusquement
Un choc est parfois préférable à une perte de contrôle du véhicule.
