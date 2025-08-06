accident sur un parking : qui est responsable et que faire ?

Les accidents sur les parkings sont fréquents : voiture en mouvement percutant un véhicule en stationnement, manœuvres mal contrôlées, ou accrochages entre deux voitures en circulation... Voici comment déterminer la responsabilité, déclarer votre sinistre et les solutions à envisager si votre voiture est immobilisée, notamment via Carrefour Location.

Parking public ou privé : quelles règles s’appliquent ?

Sur un parking public

Dans les parkings ouverts au public (supermarchés, hôpitaux, gares…), le Code de la route s'applique. Les règles de circulation, priorités et signalisation sont valables comme sur voie publique.

Sur un parking privé

Dans un parking privé (résidence, entreprise, copropriété fermée), les règles peuvent varier selon le règlement intérieur. Il n'y a pas forcément application du Code de la route. Les assureurs peuvent alors appliquer un partage de responsabilité ad hoc, souvent 50/50.

Qui est responsable selon la situation ?

Véhicule en mouvement vs véhicule à l’arrêt

Si vous heurtez une voiture entièrement stationnée , c’est vous qui êtes responsable .

, c’est . En cas de stationnement irrégulier ou gênant, la responsabilité peut être partagée à 50/50.

Deux véhicules en mouvement

Si vous reculez et heurtez un autre véhicule : vous êtes 100 % responsable , sauf cas rare d’inversion de marche.

et heurtez un autre véhicule : vous êtes , sauf cas rare d’inversion de marche. Si les deux véhicules reculent simultanément ou sans lien clair, les responsabilités peuvent être évaluées à 50/50.

Sortie de parking (accès privé vers voie publique)

Le conducteur sur le point de quitter un parking privé pour rejoindre une voie publique doit céder le passage. En cas d’accident, sa responsabilité est totale, souvent sanctionnée par une amende et perte de points.

Quels bons réflexes adopter sur place ?

Remplir un constat amiable

Indiquez précisément si le parking est public ou privé

Faites un croquis clair , décrivez les manœuvres, cochez les bonnes cases

, décrivez les manœuvres, cochez les bonnes cases Prenez des photos (dégâts, position des véhicules, signalisation)

(dégâts, position des véhicules, signalisation) Si l’autre conducteur refuse de signer, mentionnez-le dans “Observations” et relevez son immatriculation et ses coordonnées.

Contacter votre assurance

Déclarez le sinistre dans un délai de 5 jours ouvrables maximum

Fournissez tous les éléments : constat, photos, témoignages, circonstances précises

Selon votre contrat, l’indemnisation pourra varier (tiers/simple, tous risques).

Indemnisation selon le type d’assurance

Je suis responsable de l'accrochage :

Assurance au tiers simple

Responsable : dommages tiers couverts, les vôtres non couverts

Malus si faute avérée

Tous risques

Responsable : vos réparations sont prises en charge (hors franchise)

Malus probable

Je ne suis pas responsable de l'accrochage :

Tiers simple ou tous risques

l'assurance de l’autre conducteur couvre tous les dommages

Pas de Malus

Note : Si vous n’êtes pas responsable et que le tiers est introuvable ou non assuré, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) selon les conditions du contrat et type de dommages.

Et si votre voiture est immobilisée le temps de réparations ?

Un véhicule en réparation ou jugé non conforme peut vous priver de mobilité pendant plusieurs jours… utile à savoir si vous avez des obligations comme le travail ou le dépôt des enfants.

Solution simple : la location de voiture

Carrefour Location met à disposition des véhicules :

Dans plus de 850 magasins Carrefour partout en France

Variés (citadines, SUV, camionnettes, camions...) et parfaitement entretenus

Pour des durées flexibles : journée, semaine, mois

: journée, semaine, mois Pas de frais cachés, tarifs transparents

➡️ Louez une voiture fiable le temps que votre voiture soit réparée, en toute sérénité.

En résumé : vos bons réflexes après un accrochage sur parking