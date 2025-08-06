Accident sur un parking : qui est responsable et que faire ?
Les accidents sur les parkings sont fréquents : voiture en mouvement percutant un véhicule en stationnement, manœuvres mal contrôlées, ou accrochages entre deux voitures en circulation... Voici comment déterminer la responsabilité, déclarer votre sinistre et les solutions à envisager si votre voiture est immobilisée, notamment via Carrefour Location.
Parking public ou privé : quelles règles s’appliquent ?
Sur un parking public
Dans les parkings ouverts au public (supermarchés, hôpitaux, gares…), le Code de la route s'applique. Les règles de circulation, priorités et signalisation sont valables comme sur voie publique.
Sur un parking privé
Dans un parking privé (résidence, entreprise, copropriété fermée), les règles peuvent varier selon le règlement intérieur. Il n'y a pas forcément application du Code de la route. Les assureurs peuvent alors appliquer un partage de responsabilité ad hoc, souvent 50/50.
Qui est responsable selon la situation ?
Véhicule en mouvement vs véhicule à l’arrêt
- Si vous heurtez une voiture entièrement stationnée, c’est vous qui êtes responsable.
- En cas de stationnement irrégulier ou gênant, la responsabilité peut être partagée à 50/50.
Deux véhicules en mouvement
- Si vous reculez et heurtez un autre véhicule : vous êtes 100 % responsable, sauf cas rare d’inversion de marche.
- Si les deux véhicules reculent simultanément ou sans lien clair, les responsabilités peuvent être évaluées à 50/50.
Sortie de parking (accès privé vers voie publique)
- Le conducteur sur le point de quitter un parking privé pour rejoindre une voie publique doit céder le passage. En cas d’accident, sa responsabilité est totale, souvent sanctionnée par une amende et perte de points.
Quels bons réflexes adopter sur place ?
Remplir un constat amiable
- Indiquez précisément si le parking est public ou privé
- Faites un croquis clair, décrivez les manœuvres, cochez les bonnes cases
- Prenez des photos (dégâts, position des véhicules, signalisation)
- Si l’autre conducteur refuse de signer, mentionnez-le dans “Observations” et relevez son immatriculation et ses coordonnées.
Contacter votre assurance
- Déclarez le sinistre dans un délai de 5 jours ouvrables maximum
- Fournissez tous les éléments : constat, photos, témoignages, circonstances précises
- Selon votre contrat, l’indemnisation pourra varier (tiers/simple, tous risques).
Indemnisation selon le type d’assurance
Je suis responsable de l'accrochage :
Assurance au tiers simple
- Responsable : dommages tiers couverts, les vôtres non couverts
- Malus si faute avérée
Tous risques
- Responsable : vos réparations sont prises en charge (hors franchise)
- Malus probable
Je ne suis pas responsable de l'accrochage :
Tiers simple ou tous risques
- l'assurance de l’autre conducteur couvre tous les dommages
- Pas de Malus
Note : Si vous n’êtes pas responsable et que le tiers est introuvable ou non assuré, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) selon les conditions du contrat et type de dommages.
Et si votre voiture est immobilisée le temps de réparations ?
Un véhicule en réparation ou jugé non conforme peut vous priver de mobilité pendant plusieurs jours… utile à savoir si vous avez des obligations comme le travail ou le dépôt des enfants.
Solution simple : la location de voiture
Carrefour Location met à disposition des véhicules :
- Dans plus de 850 magasins Carrefour partout en France
- Variés (citadines, SUV, camionnettes, camions...) et parfaitement entretenus
- Pour des durées flexibles : journée, semaine, mois
- Pas de frais cachés, tarifs transparents
➡️ Louez une voiture fiable le temps que votre voiture soit réparée, en toute sérénité.
En résumé : vos bons réflexes après un accrochage sur parking
- Sécurisez la zone (feux de détresse, gilet, triangle si nécessaire)
- Remplissez un constat amiable détaillé (croquis, mention parking, photos)
- Déclarez le sinistre à votre assurance sous 5 jours
- Sachez quel contrat vous avez et comment vous serez indemnisé
- Si votre véhicule est immobilisé, louez un véhicule avec Carrefour Location pour continuer à rouler le temps des réparations
