Accident sur un parking : qui est responsable et que faire ?

Publié le par LEROUX Baptiste
accident sur un parking : qui est responsable et que faire ?

Les accidents sur les parkings sont fréquents : voiture en mouvement percutant un véhicule en stationnement, manœuvres mal contrôlées, ou accrochages entre deux voitures en circulation... Voici comment déterminer la responsabilité, déclarer votre sinistre et les solutions à envisager si votre voiture est immobilisée, notamment via Carrefour Location.

 

Parking public ou privé : quelles règles s’appliquent ?

Sur un parking public

Dans les parkings ouverts au public (supermarchés, hôpitaux, gares…), le Code de la route s'applique. Les règles de circulation, priorités et signalisation sont valables comme sur voie publique.

 

Sur un parking privé

Dans un parking privé (résidence, entreprise, copropriété fermée), les règles peuvent varier selon le règlement intérieur. Il n'y a pas forcément application du Code de la route. Les assureurs peuvent alors appliquer un partage de responsabilité ad hoc, souvent 50/50.

 

Qui est responsable selon la situation ?

Véhicule en mouvement vs véhicule à l’arrêt

  • Si vous heurtez une voiture entièrement stationnée, c’est vous qui êtes responsable.
  • En cas de stationnement irrégulier ou gênant, la responsabilité peut être partagée à 50/50.

 

Deux véhicules en mouvement

  • Si vous reculez et heurtez un autre véhicule : vous êtes 100 % responsable, sauf cas rare d’inversion de marche.
  • Si les deux véhicules reculent simultanément ou sans lien clair, les responsabilités peuvent être évaluées à 50/50.

 

Sortie de parking (accès privé vers voie publique)

  • Le conducteur sur le point de quitter un parking privé pour rejoindre une voie publique doit céder le passage. En cas d’accident, sa responsabilité est totale, souvent sanctionnée par une amende et perte de points.

 

Quels bons réflexes adopter sur place ?

Remplir un constat amiable

  • Indiquez précisément si le parking est public ou privé
  • Faites un croquis clair, décrivez les manœuvres, cochez les bonnes cases
  • Prenez des photos (dégâts, position des véhicules, signalisation)
  • Si l’autre conducteur refuse de signer, mentionnez-le dans “Observations” et relevez son immatriculation et ses coordonnées.

 

Contacter votre assurance

  • Déclarez le sinistre dans un délai de 5 jours ouvrables maximum
  • Fournissez tous les éléments : constat, photos, témoignages, circonstances précises
  • Selon votre contrat, l’indemnisation pourra varier (tiers/simple, tous risques).

 

Indemnisation selon le type d’assurance

Je suis responsable de l'accrochage  : 

Assurance au tiers simple

  • Responsable : dommages tiers couverts, les vôtres non couverts
  • Malus si faute avérée

 

Tous risques

  • Responsable : vos réparations sont prises en charge (hors franchise)
  • Malus probable

 

 

Je ne suis pas responsable de l'accrochage :

Tiers simple ou tous risques

  • l'assurance de l’autre conducteur couvre tous les dommages
  • Pas de Malus

 

Note : Si vous n’êtes pas responsable et que le tiers est introuvable ou non assuré, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) selon les conditions du contrat et type de dommages.

 

Et si votre voiture est immobilisée le temps de réparations ?

Un véhicule en réparation ou jugé non conforme peut vous priver de mobilité pendant plusieurs jours… utile à savoir si vous avez des obligations comme le travail ou le dépôt des enfants.

 

Solution simple : la location de voiture

Carrefour Location met à disposition des véhicules :

  • Dans plus de 850 magasins Carrefour partout en France
  • Variés (citadines, SUV, camionnettes, camions...) et parfaitement entretenus
  • Pour des durées flexibles : journée, semaine, mois
  • Pas de frais cachés, tarifs transparents

➡️ Louez une voiture fiable le temps que votre voiture soit réparée, en toute sérénité.

 

En résumé : vos bons réflexes après un accrochage sur parking

  • Sécurisez la zone (feux de détresse, gilet, triangle si nécessaire)
  • Remplissez un constat amiable détaillé (croquis, mention parking, photos)
  • Déclarez le sinistre à votre assurance sous 5 jours
  • Sachez quel contrat vous avez et comment vous serez indemnisé
  • Si votre véhicule est immobilisé, louez un véhicule avec Carrefour Location pour continuer à rouler le temps des réparations

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Ces articles pourraient vous intéresser

location-voiture-boite-auto-carrefour.jpg

Location voiture boîte automatique - Carrefour Location

Besoin d’une voiture automatique ? Réservez en ligne en quelques...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location voiture au mois pas cher sans apport ni engagement

Location voiture au mois pas cher : rouler à moins de 150€ sans apport ni engagement

Découvrez comment louer une voiture au mois sans apport et...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Location voiture : particulier ou agence ? Le guide complet pour faire le bon choix

Location voiture : particulier ou agence ? Le guide complet pour faire le bon choix

Louer une voiture est devenu un réflexe pour de nombreux...

Publié le par STITI Kenza, modifié le