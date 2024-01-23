Un accident de la route, même sans gravité, est toujours une source de stress et de désorganisation. Entre la gestion de l’urgence, le constat, les démarches auprès de l’assurance… et surtout, la perte temporaire de votre véhicule, il est facile de se sentir dépassé. Carrefour Location vous guide à chaque étape et vous propose une solution rapide pour retrouver votre mobilité sans attendre.

Sécurisez les lieux immédiatement

Dès que l’accident survient :

Activez les feux de détresse ,

, Enfilez un gilet jaune avant de sortir du véhicule,

avant de sortir du véhicule, Placez un triangle de signalisation à distance suffisante (sauf sur autoroute, cela est trop dangereux),

à distance suffisante (sauf sur autoroute, cela est trop dangereux), Éloignez-vous de la chaussée si cela est possible, surtout sur autoroute.

Protégez-vous et protégez les autres

Mettez-vous en sécurité, ainsi que vos passagers. Si une personne est blessée, ne la déplacez pas et appelez les services d’urgence (112). Si aucun blessé n’est à déplorer, restez calme et coopératif avec l’autre conducteur.

Rédigez un constat amiable

Un constat à l’amiable bien rempli est essentiel pour accélérer le traitement de votre dossier :

Mentionnez les circonstances de l’accident,

Joignez des photos des dégâts et de la scène,

et de la scène, Relevez les coordonnées de l’autre conducteur et de tout témoin éventuel.

Informez votre assurance dans les délais

Vous devez déclarer l'accident à votre assurance dans les 5 jours ouvrés. Cette étape déclenche le processus d'indemnisation et la prise en charge éventuelle d’un véhicule de remplacement.

Et ensuite ? Louer une voiture après un accident : la solution pratique

Si votre voiture est immobilisée ou déclarée non roulante, vous aurez besoin d’un moyen de transport rapidement, que ce soit pour aller au travail, accompagner les enfants ou simplement continuer votre quotidien.

Avec Carrefour Location, reprenez la route sans attendre :

Des voitures disponibles partout en France , souvent dans votre centre commercial Carrefour habituel,

, souvent dans votre centre commercial Carrefour habituel, Réservation rapide en ligne ,

, Choix varié : citadine, SUV, utilitaire léger, selon vos besoins,

: citadine, SUV, utilitaire léger, selon vos besoins, Tarifs compétitifs et transparents, pour des réservations allant de 1 à 30 jours

Réservez votre véhicule de remplacement dès maintenant : Trouvez une agence Carrefour Location

Votre assurance couvre-t-elle une voiture de location ?

De nombreux contrats auto prévoient la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. Cela peut être pris en charge :

Par votre assurance tous risques ou assistance,

Par le tiers responsable si vous êtes non fautif.

Vérifiez votre contrat ou contactez votre assureur avant d’engager la location. En cas de non-prise en charge, vous pouvez opter pour une solution économique avec Carrefour Location, le temps que votre voiture soit réparée.

Un accident ne doit pas vous immobiliser longtemps

Chez Carrefour Location, nous savons qu’un accident est déjà suffisamment pénible sans ajouter de complications. Grâce à notre réseau national et notre large flotte de véhicules, vous pouvez louer une voiture en quelques clics et continuer à avancer.

Vous venez d’avoir un accident et votre voiture est inutilisable ? Découvrez nos offres de location temporaire et reprenez la route sans attendre