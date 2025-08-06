Essence ou diesel : quelle motorisation choisir pour l’achat de votre prochaine voiture ?

Diesel ou essence : un choix plus complexe qu’il n’y paraît lors de l'achat d'une voiture

Lorsqu’on envisage l’achat d’une voiture, la question de la motorisation arrive rapidement sur la table. Essence ou diesel ? Autrefois simple, ce choix est devenu bien plus nuancé, en raison de l'évolution des politiques environnementales, des restrictions de circulation et du coût à l’usage. Il est donc essentiel de bien cerner ses besoins pour faire un choix éclairé — sans se précipiter.

Voiture essence : recommandée pour les trajets courts et une conduite urbaine

Avantages d’une voiture essence :

Prix d’achat plus accessible : les véhicules essence sont généralement moins chers à l’achat que leurs homologues diesel.

: les véhicules essence sont généralement moins chers à l’achat que leurs homologues diesel. Entretien simplifié : l’entretien d’un moteur essence est souvent moins coûteux, avec des réparations plus simples.

: l’entretien d’un moteur essence est souvent moins coûteux, avec des réparations plus simples. Idéal en ville : les moteurs essence montent rapidement en température, ce qui les rend adaptés aux trajets urbains et périurbains.

: les moteurs essence montent rapidement en température, ce qui les rend adaptés aux trajets urbains et périurbains. Compatible avec une conversion au bioéthanol : pour faire baisser le coût du carburant.

Inconvénients :

Consommation plus élevée : sur autoroute ou longues distances, une voiture essence consommera davantage qu’un diesel.

: sur autoroute ou longues distances, une voiture essence consommera davantage qu’un diesel. Carburant légèrement plus cher à la pompe (variable selon les régions).

En résumé : L’essence est recommandée si vous roulez principalement en ville ou si vous parcourez moins de 15 000 km par an.

Voiture diesel : un carburant toujours intéressant pour les gros rouleurs

Avantages d’une voiture diesel :

Excellente autonomie : idéale pour les longs trajets ou les professionnels qui roulent beaucoup.

: idéale pour les longs trajets ou les professionnels qui roulent beaucoup. Consommation réduite : un moteur diesel consomme en moyenne 15 à 20 % de moins qu’un moteur essence.

: un moteur diesel consomme en moyenne 15 à 20 % de moins qu’un moteur essence. Durée de vie du moteur souvent plus longue, notamment en cas d’utilisation intensive.

Inconvénients :

Prix d’achat plus élevé : les véhicules diesel sont souvent plus chers à l’achat.

: les véhicules diesel sont souvent plus chers à l’achat. Entretien plus coûteux : notamment à cause du filtre à particules ou du système d’adBlue.

: notamment à cause du filtre à particules ou du système d’adBlue. Moins adapté à la ville : les courts trajets abîment le moteur diesel, notamment le FAP (filtre à particules).

: les courts trajets abîment le moteur diesel, notamment le FAP (filtre à particules). Restrictions de circulation : de nombreuses grandes villes limitent, voire interdisent, l’accès aux véhicules diesel anciens.

En résumé : Le diesel reste rentable si vous roulez beaucoup, au-delà de 20 000 km par an, principalement sur route ou autoroute.

Faut-il encore acheter un diesel aujourd’hui ?

La réponse dépend de vos usages et de votre localisation. Les véhicules diesel restent performants pour les gros trajets, mais leur avenir est incertain dans certaines zones urbaines.

💡 Si vous vivez dans une grande agglomération, pensez à vérifier les restrictions liées aux vignettes Crit’Air et à l’instauration progressive des Zones à Faibles Émissions (ZFE). Ces zones limitent déjà l’accès à certains véhicules diesel anciens.

Quel carburant choisir en fonction de votre profil ?

Moins de 15 000 km/an, trajets courts : essence

Plus de 20 000 km/an, trajets longs : diesel

Usage mixte, zones urbaines + route : essence ou hybride

Résidence en zone ZFE : essence récente ou électrique

Ne pas se précipiter : testez avant d’acheter

Acheter une voiture est un investissement important. Avant de vous engager, prenez le temps de bien cerner vos besoins réels et vos usages quotidiens.

En attendant, la location courte durée peut être une solution idéale pour tester différents types de motorisation avant de faire votre choix définitif.

Conclusion : bien choisir, c’est anticiper

Le dilemme essence/diesel n’est plus aussi tranché qu’avant. Ce choix dépend aujourd’hui de votre fréquence de conduite, de vos trajets habituels et de la zone géographique où vous circulez. En cas de doute, mieux vaut louer temporairement un véhicule, le temps de comparer les usages réels. Carrefour Location vous accompagne dans cette période de transition avec une flotte de véhicules disponibles partout en France.