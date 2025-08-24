Acheter une voiture à l’étranger : guide complet et démarches 2025

Acheter une voiture à l’étranger en 2025 : le guide complet pour éviter les pièges

L’achat d’une voiture à l’étranger attire de plus en plus de Français. Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou d’occasion, les prix pratiqués dans certains pays peuvent être bien plus intéressants qu’en France. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse… le choix est large, mais les démarches administratives et fiscales sont nombreuses : TVA, certificat de conformité, immatriculation, assurance, frais de douane…

Dans ce guide, nous vous expliquons comment acheter une voiture à l’étranger en toute sécurité, quelles règles respecter et quelles étapes suivre pour immatriculer votre véhicule en France.

Pourquoi acheter une voiture à l’étranger peut-il être intéressant ?

Est-ce vraiment moins cher qu’en France ?

Les écarts de prix sont l’un des principaux moteurs de l’achat transfrontalier. Selon le modèle, la différence peut atteindre 20 à 40 % d’économies par rapport à un achat sur le marché français.

Plusieurs raisons expliquent ces écarts :

politiques tarifaires différentes selon les pays,

surstocks chez les concessionnaires étrangers,

fiscalité locale avantageuse,

rotation rapide des véhicules en leasing (notamment en Allemagne ou en Italie).

Quels autres avantages à importer une voiture ?

Au-delà du prix, acheter sa voiture à l’étranger permet de :

accéder à des modèles ou motorisations indisponibles en France,

bénéficier de finitions ou d’options spécifiques,

profiter de véhicules mieux entretenus, notamment en Allemagne où le contrôle technique est strict,

conserver la garantie constructeur valable dans toute l’Union européenne.

Dans quels pays est-il le plus avantageux d’acheter une voiture ?

Acheter une voiture en Allemagne : le marché le plus riche

L’Allemagne reste la destination numéro un pour les acheteurs français. Son marché de l’occasion est immense, les véhicules sont bien entretenus et les prix souvent plus bas pour les modèles premium. Les plaques provisoires allemandes permettent aussi de ramener facilement la voiture en France.

Belgique et Espagne : proximité et simplicité

Belgique : grâce au Car-Pass obligatoire, l’historique kilométrique des véhicules est transparent, ce qui rassure les acheteurs.

: grâce au Car-Pass obligatoire, l’historique kilométrique des véhicules est transparent, ce qui rassure les acheteurs. Espagne : intéressante pour certains modèles familiaux et les véhicules généralistes récents, avec un marché diversifié.

Italie et Suisse : des opportunités à saisir

Italie : beaucoup de voitures haut de gamme en leasing, remplacées tous les deux ans.

: beaucoup de voitures haut de gamme en leasing, remplacées tous les deux ans. Suisse : bien que hors UE, elle propose des voitures de prestige bien entretenues, mais soumises à droits de douane et TVA à l’import.

Quelles sont les règles fiscales pour l’achat d’une voiture à l’étranger ?

Comment savoir si mon véhicule est considéré comme neuf ou d’occasion ?

La distinction est importante pour la TVA :

Véhicule neuf : moins de 6 mois après première immatriculation OU moins de 6 000 km au compteur.

: moins de 6 mois après première immatriculation OU moins de 6 000 km au compteur. Véhicule d’occasion : plus de 6 mois ET plus de 6 000 km.

TVA pour une voiture achetée dans l’Union européenne

Neuve : vous payez la TVA en France (20 %). La facture étrangère est HT, vous avez 15 jours pour régler la TVA auprès de votre centre des impôts et obtenir un quitus fiscal.

: vous payez la TVA en France (20 %). La facture étrangère est HT, vous avez 15 jours pour régler la TVA auprès de votre centre des impôts et obtenir un quitus fiscal. D’occasion : la TVA est déjà réglée dans le pays d’achat, vous n’avez rien à payer en France.

TVA et droits de douane hors UE

Si vous importez un véhicule depuis un pays hors UE (États-Unis, Suisse, Japon…), vous devrez :

payer la TVA française (20 %) ,

, régler des droits de douane (10 % en moyenne sur les voitures particulières).

Quelles démarches pour immatriculer une voiture achetée à l’étranger ?

Quels documents fournir pour l’immatriculation ?

Pour obtenir une carte grise française, vous devrez fournir :

un justificatif d’identité et de domicile,

la facture ou certificat de cession,

le certificat d’immatriculation étranger,

le certificat de conformité européen (COC) ou une attestation d’identification,

ou une attestation d’identification, le quitus fiscal,

un contrôle technique de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans.

Qu’est-ce que le quitus fiscal et comment l’obtenir ?

Le quitus fiscal prouve que le véhicule est en règle vis-à-vis de la TVA. Il doit être demandé dans les 15 jours suivant l’achat auprès de votre centre des impôts, en fournissant facture, certificat d’immatriculation étranger et justificatifs.

Certificat de conformité européen (COC) : est-il obligatoire ?

Oui, dans la majorité des cas. Sans lui, vous devrez demander une attestation d’identification au constructeur ou un passage à la DREAL pour une réception à titre isolé (RTI).

Peut-on rouler en France avec une voiture immatriculée à l’étranger ?

Vous pouvez circuler 1 mois maximum avec l’immatriculation étrangère. Passé ce délai, vous devez obtenir une immatriculation provisoire CPI-WW pour continuer à rouler légalement, en attendant votre carte grise définitive.

Attention : si le véhicule a été radié dans son pays d’origine, il n’est plus autorisé à circuler. Vous devrez alors utiliser des plaques provisoires pour le rapatrier.

Comment assurer une voiture achetée à l’étranger ?

L’assurance est obligatoire dès que vous prenez possession du véhicule. Vous pouvez :

souscrire une assurance temporaire (souvent valable de 1 jour à 3 mois),

(souvent valable de 1 jour à 3 mois), demander à votre assureur un certificat provisoire d’assurance.

Cela permet de couvrir le trajet retour jusqu’en France et d’éviter toute infraction.

Quels frais supplémentaires prévoir ?

En plus du prix d’achat, prévoyez dans votre budget :

frais de plaques temporaires pour rapatrier la voiture,

pour rapatrier la voiture, frais d’immatriculation en France (carte grise, certificat provisoire),

en France (carte grise, certificat provisoire), malus écologique éventuel en fonction des émissions de CO2 et du poids du véhicule,

éventuel en fonction des émissions de CO2 et du poids du véhicule, frais de traduction officielle si certains documents ne sont pas en français,

si certains documents ne sont pas en français, éventuelle mise en conformité (feux, normes techniques, etc.).

Quels sont les risques à éviter lors d’un achat à l’étranger ?

La fraude au compteur

C’est l’un des principaux dangers, surtout dans certains pays de l’Est. Pour s’en prémunir, vérifiez l’historique d’entretien et cherchez les incohérences (pédales usées, volant abîmé malgré un faible kilométrage).

Les problèmes de langue et de documents

Lire une carte grise allemande ou espagnole peut être compliqué. Une mauvaise compréhension peut entraîner des erreurs coûteuses.

Le véhicule radié trop tôt

Un véhicule radié dans son pays d’origine ne peut plus rouler, sauf avec des plaques provisoires d’exportation.

Astuce Carrefour Location

Les démarches administratives (TVA, quitus fiscal, immatriculation) peuvent prendre plusieurs semaines, voire plus d’un mois. Pour continuer à rouler pendant cette période, Carrefour Location vous propose un service de location de voiture accessible. Une solution pratique pour ne pas rester bloqué sans véhicule en attendant la livraison ou l’immatriculation définitive de votre nouvelle voiture importée.

Foire aux questions : acheter une voiture à l’étranger

Comment acheter une voiture en Allemagne ?

Il suffit de trouver un vendeur, vérifier les documents (carte grise allemande, facture, certificat de conformité), puis demander des plaques provisoires d’export pour rapatrier le véhicule.

Quels papiers demander au vendeur étranger ?

Facture ou certificat de cession,

Certificat d’immatriculation étranger,

Certificat de conformité (COC),

Conditions de garantie constructeur.

Combien de temps pour immatriculer une voiture achetée à l’étranger ?

Vous disposez d’un mois maximum pour déposer la demande en ligne sur le site de l’ANTS.

Achat voiture étranger : bien préparer son achat

Acheter une voiture à l’étranger peut être une excellente affaire si vous êtes bien préparé : comparer les prix, vérifier les documents, anticiper les démarches fiscales et administratives.

En attendant la finalisation de l’immatriculation, Carrefour Location vous accompagne avec des solutions de mobilité flexibles, que vous ayez besoin d’une voiture le temps des démarches.

Avec une bonne organisation, vous pourrez profiter rapidement de votre nouvelle voiture importée, en toute légalité et sans mauvaises surprises.