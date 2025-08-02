Alcool au volant : combien de verres peut-on boire avant d’être en infraction ?
L’alcool reste l’une des principales causes d’accidents graves sur la route. En tant qu’automobiliste, il est essentiel de connaître les limites légales et les risques concrets liés à la consommation d’alcool au volant.
Mais alors, combien de verres peut-on boire sans dépasser la limite ? Et que faire si vous ne pouvez pas reprendre le volant ? Voici les réponses… et les alternatives.
Quelle est la limite légale d’alcool au volant en France ?
En France, le taux d’alcoolémie autorisé dépend de votre expérience de conduite :
- Conducteur confirmé : 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d’air expiré)
- Jeune conducteur (permis < 3 ans) : 0,2 g/l de sang (0,10 mg/l d’air expiré)
🚨 Au-delà de ces seuils, vous êtes en infraction, même sans signe visible d’ivresse.
Combien de verres d'alcool pour atteindre le taux légal ?
C’est la question la plus posée… mais aussi la plus piégeuse. La tolérance à l’alcool varie selon plusieurs facteurs :
- Poids
- Sexe
- Métabolisme
- Fatigue ou prise de médicaments
À titre indicatif :
En moyenne :
- Un verre standard (10g d’alcool pur) = +0,20 g/l à +0,25 g/l de sang
- 2 verres suffisent souvent à dépasser la limite légale chez un conducteur confirmé
- 1 seul verre peut mettre un jeune conducteur en infraction
🧠 Conclusion : un seul verre peut être de trop. Le meilleur réflexe reste zéro alcool si vous devez conduire.
Sanctions en cas de contrôle positif
Si votre taux est compris entre 0,5 g/l et 0,8 g/l :
- Amende de 135 €
- Retrait de 6 points
- Suspension de permis possible
Si votre taux dépasse 0,8 g/l :
- Délit routier
- Amende jusqu’à 4 500 €
- Immobilisation du véhicule
- Suspension ou annulation du permis
- Peine de prison possible (jusqu’à 2 ans)
Le dépistage : comment est-on contrôlé ?
Les forces de l’ordre peuvent pratiquer :
- Un test d’alcoolémie via éthylotest
- Une vérification par éthylomètre (souffler dans l'appareil)
- Une prise de sang si refus ou contestation
Ces tests sont pratiqués lors :
- D’un contrôle routier
- D’un accident, même non responsable
- En cas de comportement suspect
Alcool et conduite : quelles alternatives ?
Vous avez bu un verre de trop, ou vous ne voulez pas prendre de risque ? Voici les solutions responsables :
- Faites appel à un conducteur désigné
- Utilisez un service de VTC ou taxi
- Rentrez en transport en commun
- Reportez votre trajet
Bon réflexe : testez-vous avec un éthylotest
Pensez à avoir un éthylotest dans votre voiture, même si ce n’est plus obligatoire. Cela reste un outil utile pour évaluer votre capacité à conduire, surtout après une soirée.
🎯 Conseil : laissez-en toujours un dans votre boîte à gants ou votre sac.
Location d'une voiture
