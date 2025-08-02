Alcool au volant : combien de verres peut-on boire avant d’être en infraction ?

L’alcool reste l’une des principales causes d’accidents graves sur la route. En tant qu’automobiliste, il est essentiel de connaître les limites légales et les risques concrets liés à la consommation d’alcool au volant.

Mais alors, combien de verres peut-on boire sans dépasser la limite ? Et que faire si vous ne pouvez pas reprendre le volant ? Voici les réponses… et les alternatives.

Quelle est la limite légale d’alcool au volant en France ?

En France, le taux d’alcoolémie autorisé dépend de votre expérience de conduite :

Conducteur confirmé : 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d’air expiré)

(0,25 mg/l d’air expiré) Jeune conducteur (permis < 3 ans) : 0,2 g/l de sang (0,10 mg/l d’air expiré)

🚨 Au-delà de ces seuils, vous êtes en infraction, même sans signe visible d’ivresse.

Combien de verres d'alcool pour atteindre le taux légal ?

C’est la question la plus posée… mais aussi la plus piégeuse. La tolérance à l’alcool varie selon plusieurs facteurs :

Poids

Sexe

Métabolisme

Fatigue ou prise de médicaments

À titre indicatif :

En moyenne :

Un verre standard (10g d’alcool pur) = +0,20 g/l à +0,25 g/l de sang

= +0,20 g/l à +0,25 g/l de sang 2 verres suffisent souvent à dépasser la limite légale chez un conducteur confirmé

chez un conducteur confirmé 1 seul verre peut mettre un jeune conducteur en infraction

🧠 Conclusion : un seul verre peut être de trop. Le meilleur réflexe reste zéro alcool si vous devez conduire.

Sanctions en cas de contrôle positif

Si votre taux est compris entre 0,5 g/l et 0,8 g/l :

Amende de 135 €

Retrait de 6 points

Suspension de permis possible

Si votre taux dépasse 0,8 g/l :

Délit routier

Amende jusqu’à 4 500 €

Immobilisation du véhicule

Suspension ou annulation du permis

Peine de prison possible (jusqu’à 2 ans)

Le dépistage : comment est-on contrôlé ?

Les forces de l’ordre peuvent pratiquer :

Un test d’alcoolémie via éthylotest

via éthylotest Une vérification par éthylomètre (souffler dans l'appareil)

(souffler dans l'appareil) Une prise de sang si refus ou contestation

Ces tests sont pratiqués lors :

D’un contrôle routier

D’un accident , même non responsable

, même non responsable En cas de comportement suspect

Alcool et conduite : quelles alternatives ?

Vous avez bu un verre de trop, ou vous ne voulez pas prendre de risque ? Voici les solutions responsables :

Faites appel à un conducteur désigné

Utilisez un service de VTC ou taxi

Rentrez en transport en commun

Reportez votre trajet

Bon réflexe : testez-vous avec un éthylotest

Pensez à avoir un éthylotest dans votre voiture, même si ce n’est plus obligatoire. Cela reste un outil utile pour évaluer votre capacité à conduire, surtout après une soirée.

🎯 Conseil : laissez-en toujours un dans votre boîte à gants ou votre sac.