Alcool au volant : combien de verres peut-on boire avant d’être en infraction ?

limite alcool autorisée pour prendre le volant

L’alcool reste l’une des principales causes d’accidents graves sur la route. En tant qu’automobiliste, il est essentiel de connaître les limites légales et les risques concrets liés à la consommation d’alcool au volant.

Mais alors, combien de verres peut-on boire sans dépasser la limite ? Et que faire si vous ne pouvez pas reprendre le volant ? Voici les réponses… et les alternatives.

 

Quelle est la limite légale d’alcool au volant en France ?

En France, le taux d’alcoolémie autorisé dépend de votre expérience de conduite :

  • Conducteur confirmé : 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d’air expiré)
  • Jeune conducteur (permis < 3 ans) : 0,2 g/l de sang (0,10 mg/l d’air expiré)

🚨 Au-delà de ces seuils, vous êtes en infraction, même sans signe visible d’ivresse.

 

Combien de verres d'alcool pour atteindre le taux légal ?

C’est la question la plus posée… mais aussi la plus piégeuse. La tolérance à l’alcool varie selon plusieurs facteurs :

  • Poids
  • Sexe
  • Métabolisme
  • Fatigue ou prise de médicaments

 

À titre indicatif :

En moyenne :

  • Un verre standard (10g d’alcool pur) = +0,20 g/l à +0,25 g/l de sang
  • 2 verres suffisent souvent à dépasser la limite légale chez un conducteur confirmé
  • 1 seul verre peut mettre un jeune conducteur en infraction

🧠 Conclusion : un seul verre peut être de trop. Le meilleur réflexe reste zéro alcool si vous devez conduire.

 

Sanctions en cas de contrôle positif

Si votre taux est compris entre 0,5 g/l et 0,8 g/l :

  • Amende de 135 €
  • Retrait de 6 points
  • Suspension de permis possible

 

Si votre taux dépasse 0,8 g/l :

  • Délit routier
  • Amende jusqu’à 4 500 €
  • Immobilisation du véhicule
  • Suspension ou annulation du permis
  • Peine de prison possible (jusqu’à 2 ans)

 

Le dépistage : comment est-on contrôlé ?

Les forces de l’ordre peuvent pratiquer :

  • Un test d’alcoolémie via éthylotest
  • Une vérification par éthylomètre (souffler dans l'appareil)
  • Une prise de sang si refus ou contestation

Ces tests sont pratiqués lors :

  • D’un contrôle routier
  • D’un accident, même non responsable
  • En cas de comportement suspect

 

Alcool et conduite : quelles alternatives ?

Vous avez bu un verre de trop, ou vous ne voulez pas prendre de risque ? Voici les solutions responsables :

  • Faites appel à un conducteur désigné
  • Utilisez un service de VTC ou taxi
  • Rentrez en transport en commun
  • Reportez votre trajet

 

Bon réflexe : testez-vous avec un éthylotest

Pensez à avoir un éthylotest dans votre voiture, même si ce n’est plus obligatoire. Cela reste un outil utile pour évaluer votre capacité à conduire, surtout après une soirée.

🎯 Conseil : laissez-en toujours un dans votre boîte à gants ou votre sac.

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

