Comment aller en Corse en voiture : guide pratique pour un voyage sans stress

Vous rêvez de vacances en Corse et souhaitez partir avec votre propre voiture ? Bonne nouvelle : c’est possible, et cela offre une liberté totale une fois sur l’île. Mais pour que tout se passe sans accroc, il est essentiel de bien préparer votre trajet. Voici un guide complet pour aller en Corse en voiture, avec ou sans véhicule personnel, et nos conseils pour une traversée en toute tranquillité.

Prendre le ferry pour la Corse : les points de départ

Depuis le continent, plusieurs ports desservent l’île

Pour rejoindre la Corse en voiture, vous devrez prendre un ferry depuis l’un des ports français suivants :

Marseille

Toulon

Nice

Certains départs sont également possibles depuis l’Italie (Savone, Livourne), notamment vers Bastia.

Vers quelles villes corses arrive-t-on ?

Les ferries permettent de rejoindre les ports suivants :

Ajaccio

Bastia

Porto-Vecchio

Propriano

L’Île-Rousse

⏱️ Durée moyenne d’une traversée :

De 6h à 12h selon la compagnie et le port de départ

Possibilité de traversées de nuit avec cabine

Voyager avec sa propre voiture ou en louer une ?

Emmener sa voiture personnelle

C’est pratique pour ne pas changer ses habitudes, mais attention :

Coût du billet ferry plus élevé (le prix varie selon la Compagnie et selon le gabarit du véhicule)

(le prix varie selon la Compagnie et selon le gabarit du véhicule) Usure du véhicule pendant le séjour

Risque de panne si la voiture n’est pas en bon état

💡 Avant le départ, vérifiez l’état général du véhicule (pneus, freins, niveaux, etc.). Pour plus de sécurité, vous pouvez réaliser la traversée avec un véhicule de location.

Louer une voiture sur place

Vous pouvez prendre le ferry en tant que piéton puis louer un véhicule à votre arrivée. C’est souvent :

Moins cher que d’embarquer son propre véhicule

que d’embarquer son propre véhicule Plus pratique si vous logez près du port ou de l’aéroport

L’occasion de tester un véhicule récent, adapté aux routes corses

🚙 Réservez votre voiture en Corse sur Carrefour Location : citadine, SUV ou minibus, nous avons le modèle qu’il vous faut.

Conseils pratiques avant d’embarquer

Réservez à l’avance

Les traversées sont très demandées en été. Pour avoir les meilleurs tarifs :

Réservez votre ferry au moins 2 à 3 mois à l’avance

Comparez les horaires, durées et compagnies (Corsica Ferries, La Méridionale, Corsica Linea…)

Préparez vos documents

Carte grise et assurance du véhicule

Pièce d’identité

Billet de ferry imprimé ou sur mobile

Bagages : à ne pas oublier

Trousse de secours, gilet jaune, triangle

Chargeurs, GPS hors-ligne ou carte papier

Crème solaire, bouteilles d’eau pour le voyage

Ce qu’il faut savoir une fois arrivé en Corse

Routes corses : soyez vigilants

La conduite en Corse peut surprendre : virages serrés, animaux en liberté, routes étroites. Adaptez votre vitesse et prévoyez des pauses.

👉 Consultez notre guide sur la Conduite en Corse

Carburant et stations-service

Faites le plein dès que possible en zone urbaine

Les stations sont moins fréquentes en montagne ou en milieu rural

Résumé : comment bien organiser son voyage en voiture vers la Corse

Réservation ferry : Anticiper, comparer les ports et horaires Avec ou sans voiture ? : Calculer le coût, l’usure, la praticité Louer en Corse : Plus simple, flexible et économique Une fois sur place : Conduite prudente, vigilance sur les routes

Partez l’esprit tranquille avec Carrefour Location

Que vous veniez en Corse avec ou sans votre voiture, Carrefour Location vous accompagne :

Plusieurs agences proposée sur l'Île-de-Beauté

Possibilité de prendre le ferry avec nos véhicules : venez avec une voiture louée sur dans une de nos agences du continent

Véhicules récents et adaptés à la conduite locale

Réservation simple en ligne

Assistance 24/24 7/7 incluse

👉 Louez votre voiture pour vos vacances en Corse