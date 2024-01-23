Voiture en panne et pas de véhicule de courtoisie ? Carrefour Location à la rescousse

Votre voiture est à l'atelier et vous n'avez pas de véhicule de courtoisie ou de remplacement à disposition ? Carrefour Location vous évite de rester à pied.

Voiture en panne ? Carrefour Location est à la rescousse : une alternative au véhicule de courtoisie proposé par le garagiste

Ai-je forcément le droit d'avoir un véhicule de courtoisie et quelle est la différence avec un véhicule de remplacement ?

Un véhicule de courtoisie correspond à un prêt de véhicule prévu par le garagiste ou votre contrat d’assurance automobile. Un véhicule dit de "courtoisie" est gratuit.

Un véhicule dit de "remplacement" ne correspond pas à la même chose, c'est en réalité une location payante proposée lorsque le garagiste ne peut fournir un véhicule de courtoisie. Vérifiez donc bien les termes mentionnés dans le contrat que vous signerez auprès de votre garagiste avant d’accepter le véhicule qui vous sera proposé pendant la réparation de votre voiture. Pensez également à bien consulter les détails de votre assurance auto.

Contrairement à certaines idées reçues, le garagiste n'est pas légalement tenu de fournir un véhicule de courtoisie (donc gratuitement) à ses clients. Cette prestation est un service additionnel qui dépend des politiques de chaque garage. Bien souvent, l'offre de véhicules est très limitée et la demande est forte chez leurs clients : il est donc plutôt difficile d'en obtenir un. Il se peut alors que votre garagiste vous propose un véhicule de remplacement : dans ce type de cas, comparez ses tarifs à ceux de nos voitures Carrefour Location !

Qui peut conduire un véhicule de courtoisie ?

Pour être autorisé à prendre le volant d’un véhicule de courtoisie, il faut détenir un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule prêté. Si ce véhicule est mis à disposition à la suite d’un accident couvert par votre assurance auto, seuls les conducteurs mentionnés dans votre contrat d’assurance sont généralement autorisés à l’utiliser. Toutefois, certaines conditions particulières peuvent s’appliquer. Le véhicule de courtoisie étant assuré par le garage ou le concessionnaire, il est essentiel de vérifier que l’assurance est bien en place. N’oubliez pas non plus de demander la carte grise afin de vous assurer que tout est conforme avant de prendre la route en toute sérénité.

Mon garage ne me propose pas de véhicule de courtoisie : la solution Carrefour Location

Face à cette situation, de nombreux conducteurs se retrouvent sans solution de mobilité. Heureusement, Carrefour Location propose une alternative pratique et économique : la location de véhicules à court terme (jusqu'à 30 jours) à des tarifs compétitifs. Qu'il s'agisse d'une citadine ou d'une berline pour vos déplacements personnels comme professionnels ou d'un petit utilitaire, notre flotte répond à toutes vos exigences.

Les avantages de louer une voiture chez Carrefour Location

Tarifs avantageux : Louez une voiture ou un utilitaire à un prix très compétitif, idéal pour remplacer temporairement votre véhicule en réparation. Notre premier prix, la Dacia Sandero, est à seulement 4€ par jour (hors km parcourus). Flexibilité : Durée de location modulable selon vos besoins. Vous pouvez modifier ou prolonger votre réservation en cours de location. Proximité : Avec 850 agences disponibles, trouvez facilement un point de location près de chez vous ou de votre garagiste. Un service de qualité : Récompensé par le label du meilleur loueur de voitures de l'année 2023 Des avantages exclusifs : L'assurance tous risques est incluse dans nos locations ainsi que la possibilité d'ajouter un 2ème conducteur.

Ne restez pas immobilisé grâce à Carrefour Location

Même si votre garagiste ne peut pas vous fournir un véhicule de courtoisie, vous n'avez pas à subir les désagréments de l'immobilisation de votre voiture. Avec Carrefour Location, assurez votre mobilité sans casser votre tirelire. Réservez dès maintenant votre voiture ou camion en ligne !