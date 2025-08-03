Assurance auto résiliée par l’assureur : que faire pour continuer à rouler ?

Vous venez d’apprendre que votre contrat d’assurance auto a été résilié par votre assureur ? Ce type de résiliation peut avoir de lourdes conséquences, notamment l’impossibilité de circuler légalement. Heureusement, il existe des solutions transitoires, dont la location de voiture chez Carrefour Location, pour rester mobile malgré la situation.

Dans quels cas un assureur peut-il résilier un contrat auto ?

Contrairement aux idées reçues, l’assureur est tout à fait en droit de mettre fin à votre contrat d’assurance auto, dans certaines situations bien définies.

Non-paiement des cotisations

C’est la cause la plus fréquente. L’assureur vous adresse une mise en demeure, puis peut résilier si vous ne régularisez pas sous 30 jours.

Trop de sinistres ou fausses déclarations

Un nombre important de sinistres, responsables ou non, peut entraîner une résiliation. Idem si l’assureur découvre une déclaration inexacte ou trompeuse.

Aggravation du risque

Exemples : condamnation judiciaire, retrait de permis, modification importante de l’usage du véhicule…

À échéance du contrat (sans justification)

L’assureur peut choisir de ne pas renouveler votre contrat à sa date anniversaire, en vous prévenant au moins 2 mois avant l’échéance.

Conséquences d’une résiliation par l’assureur

Être résilié vous place dans une position délicate :

Difficulté à trouver une nouvelle assurance (profil à risque)

(profil à risque) Tarifs souvent plus élevés

Interdiction de circuler tant que vous n’êtes pas assuré

💡 En cas de contrôle, rouler sans assurance entraîne :

750 € à 3 750 € d’amende

Suspension de permis

Immoblisation ou confiscation du véhicule

Que faire si vous ne pouvez plus assurer votre véhicule ?

Il peut être difficile de se réassurer immédiatement, surtout après une résiliation pour non-paiement ou sinistralité élevée.

Une solution immédiate : louer un véhicule chez Carrefour Location

Carrefour Location vous permet de continuer à rouler, même sans assurance personnelle :

Assurance tous risque incluse dans le contrat de location

Véhicules disponibles à la journée, à la semaine ou au mois

Réservation simple et rapide en ligne ou en agence, même en urgence

💡 C’est la solution idéale pour garder votre mobilité (travail, rendez-vous, vie quotidienne) pendant que vous cherchez une nouvelle assurance.

Vers quelle assurance se tourner ensuite ?

Cherchez un assureur spécialisé dans les profils résiliés

Il existe des compagnies adaptées aux conducteurs résiliés, parfois via des comparateurs d’assurance.

Sollicitez le BCT si aucun assureur ne vous accepte

Le Bureau Central de Tarification peut imposer à un assureur de vous couvrir au tiers, en dernier recours.