Assurance tous risques ou au tiers : quelle formule choisir et quand changer ?

Lorsqu’on possède une voiture, il est impossible d’échapper à une question essentielle : quelle assurance auto choisir ?

Entre la formule au tiers, obligatoire et minimaliste, et la formule tous risques, plus complète mais aussi plus coûteuse, le choix n’est pas toujours simple.

L’âge de la voiture, sa valeur, vos habitudes de conduite et même votre profil de conducteur influencent la meilleure décision à prendre. Et vient souvent la question cruciale : quand arrêter l’assurance tous risques ?

Dans ce guide complet, Carrefour Location vous accompagne pour comprendre les différences, évaluer la rentabilité des formules et choisir la meilleure option selon votre situation.

Assurance auto : une obligation légale pour tous les conducteurs

Avant de comparer les formules, rappelons une évidence : l’assurance auto est obligatoire en France.

Depuis l’article L211-1 du Code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré, même s’il ne circule pas. Cela inclut les voitures stationnées au garage ou sur un parking privé.

L’absence d’assurance expose à de lourdes sanctions :

une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 € ;

une suspension ou un retrait du permis ;

la mise en fourrière du véhicule.

Quelle que soit la formule choisie, vous devez au minimum souscrire une assurance au tiers.

Quelle est la différence entre une assurance tous risques et une assurance au tiers ?

La distinction repose sur le niveau de couverture.

L’assurance au tiers : la formule minimale

Garantie responsabilité civile : couvre uniquement les dommages causés aux autres (matériels et corporels).

: couvre uniquement les dommages causés aux autres (matériels et corporels). Ne couvre pas vos propres dommages si vous êtes responsable.

Peu coûteuse, adaptée aux petits budgets et aux voitures anciennes.

L’assurance tous risques : la couverture maximale

Inclut la responsabilité civile.

Couvre également les dommages matériels subis par votre véhicule, même en cas d’accident responsable.

Garanties élargies : vol, incendie, vandalisme, bris de glace, catastrophes naturelles et technologiques.

Plus chère, mais indispensable pour un véhicule neuf ou de valeur.

Résumé : le tiers protège les autres, le tous risques protège aussi votre voiture.

Assurance tous risques : que couvre-t-elle vraiment ?

Une assurance tous risques prend en charge :

✅ Les accidents responsables et non responsables

✅ Les collisions sans tiers identifié (animal, obstacle)

✅ Le vol et la tentative de vol

✅ Les incendies, explosions, catastrophes naturelles

✅ Le vandalisme et les bris de glace

✅ La grêle et les événements climatiques extrêmes

Des options renforcent encore la protection :

assistance 0 km ;

véhicule de remplacement ;

remboursement à neuf ;

garantie valeur à neuf prolongée.

C’est la formule idéale pour rouler en toute sérénité, surtout avec une voiture récente.

Qu’est-ce que l’assurance au tiers ne couvre pas ?

L’assurance au tiers reste limitée :

❌ Pas d’indemnisation de vos propres dommages si vous êtes responsable.

❌ Pas de couverture en cas de vol, incendie ou vandalisme (sauf option “tiers +”).

❌ Pas de protection contre les catastrophes naturelles ou les collisions avec des animaux sauvages.

Certains conducteurs optent pour une formule intermédiaire appelée tiers étendu (ou tiers +) qui inclut des garanties supplémentaires comme le vol, le bris de glace ou les catastrophes naturelles.

Quand arrêter l’assurance tous risques ?

C’est la question clé : à partir de quel âge de la voiture faut-il passer du tous risques au tiers ?

Avant 5 ans : conservez le tous risques, car la valeur du véhicule reste élevée.

: conservez le tous risques, car la valeur du véhicule reste élevée. Entre 5 et 8 ans : évaluez la cote Argus. Si la prime d’assurance dépasse le montant potentiel d’indemnisation, envisagez le tiers.

: évaluez la cote Argus. Si la prime d’assurance dépasse le montant potentiel d’indemnisation, envisagez le tiers. Au-delà de 10 ans : sauf exception (voiture de collection ou haut de gamme), l’assurance au tiers devient la solution la plus logique.

Assurance tous risques ou au tiers pour une voiture de plus de 5 ans ?

Une voiture de plus de 5 ans perd souvent 50 % de sa valeur initiale. Dans ce cas, payer un contrat tous risques élevé n’est pas toujours rentable.

Exemple :

Valeur Argus : 4 000 €

Prime tous risques annuelle : 900 €

Prime au tiers : 350 €

👉 En cas de sinistre, l’indemnisation maximale ne dépassera pas la valeur du véhicule, soit 4 000 €. Dans ce cas, l’assurance au tiers devient financièrement plus pertinente.

Assurance tous risques ou au tiers pour une voiture de plus de 10 ans ?

Passé 10 ans, la majorité des assureurs recommandent de passer au tiers, sauf exceptions :

véhicule de collection ;

voiture électrique récente toujours cotée ;

véhicule haut de gamme.

👉 Pour une voiture standard de plus de 10 ans, la prime tous risques devient disproportionnée par rapport à l’indemnisation.

Jeune conducteur : mieux vaut une assurance au tiers ou tous risques ?

L’assurance au tiers pour économiser

Les jeunes conducteurs subissent une surprime pouvant augmenter de 50 à 100 % la cotisation.

Avec une voiture d’occasion de faible valeur, l’assurance au tiers permet de réduire la facture.

L’assurance tous risques pour plus de sécurité

En revanche, si un jeune conducteur achète une voiture neuve ou récente, il vaut mieux choisir une assurance tous risques pour éviter de payer soi-même les réparations en cas d’accident responsable.

Choix stratégique : tiers pour une voiture ancienne, tous risques pour une voiture neuve.

Assurance et profil conducteur : qui doit privilégier le tiers ou le tous risques ?

Petit rouleur → Tiers suffisant

→ Tiers suffisant Conducteur malussé → Tiers conseillé pour réduire le coût

→ Tiers conseillé pour réduire le coût Gros rouleur → Tous risques recommandé

→ Tous risques recommandé Habitant en zone urbaine dense → Tous risques préférable (risques accrus de vol, vandalisme, accident)

→ Tous risques préférable (risques accrus de vol, vandalisme, accident) Habitant en campagne → Tiers souvent suffisant

Assurance auto et budget : comment réduire la cotisation ?

Quelques leviers existent :

Choisir un niveau de franchise plus élevé pour diminuer la prime.

pour diminuer la prime. Adapter la formule à l’ âge réel de la voiture .

. Comparer la cote Argus avec le coût de l’assurance.

Passer au tiers + si besoin d’un compromis entre prix et garanties.

Astuce Carrefour Location 💡

Si vous souhaitez éviter une cotisation trop lourde après un sinistre ou un changement de situation, louer un véhicule auprès de Carrefour Location peut être une alternative temporaire, le temps de trouver un nouveau contrat d’assurance adapté.

Questions fréquentes : assurance tous risques ou au tiers

Quelle est la meilleure assurance auto pour un jeune conducteur ?

Le tiers pour une voiture d’occasion, le tous risques pour une voiture neuve.

Quand arrêter l’assurance tous risques ?

En général entre 5 et 10 ans, selon la valeur à l’argus.

L’assurance au tiers suffit-elle pour une voiture qui roule peu ?

Oui, surtout si elle est stationnée dans un garage sécurisé.

Assurance tous risques : que couvre-t-elle ?

Les dommages responsables et non responsables, le vol, l’incendie, le vandalisme, les catastrophes naturelles et technologiques.

Choix de l'assurance auto : ce qu'il faut retenir entre tous risques ou au tiers

Le choix entre assurance tous risques ou au tiers dépend avant tout de la valeur de votre véhicule et de vos besoins réels.

Voiture neuve ou récente → Tous risques recommandé.

→ Tous risques recommandé. Voiture de 5 à 10 ans → À réévaluer selon l’argus.

→ À réévaluer selon l’argus. Voiture ancienne → Le tiers reste la formule la plus économique.

Carrefour Location vous accompagne dans les périodes de transition : voiture est HS et attente de la nouvelle, véhicule laissé au garage... Vous pouvez louer une voiture à petit prix pour continuer à rouler sans contrainte.