Sinistre causé par une chûte d'arbre : êtes-vous couvert par votre assurance auto ?

Un orage vient d’éclater et une branche s’effondre sur votre voiture ? Ou vous heurtez un obstacle végétal sur la route en pleine conduite ? Ce type de situation soulève de nombreuses interrogations : êtes-vous couvert par votre assurance ? Qui doit payer les réparations ? Et comment rester mobile pendant les réparations ou le remplacement de votre véhicule ?

Quand la nature devient un danger pour les automobilistes

Si la scène peut sembler anecdotique, les dégâts provoqués par des branches ou des arbres tombés sur la chaussée sont bien réels. Tempêtes, vents violents, ou simple négligence d’entretien peuvent transformer un itinéraire banal en situation à risque.

Branches tombées, végétation débordante : des risques variés

Voici les cas les plus fréquents :

Une branche tombe sur votre voiture, garée ou en circulation.

sur votre voiture, garée ou en circulation. Vous percutez une branche ou un tronc déjà tombé sur la chaussée.

déjà tombé sur la chaussée. Un arbre ou des végétaux masquent la visibilité (panneaux, virages), provoquant un accident.

Ces situations peuvent provoquer :

Dommages matériels importants (carrosserie, pare-brise, phares…)

(carrosserie, pare-brise, phares…) Accidents corporels , voire mise en danger des usagers

, voire mise en danger des usagers Immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours

Qui est responsable en cas de sinistre causé par une branche ?

Tout dépend de l’origine de la végétation et du lieu du sinistre.

Sur la voie publique : la collectivité en cause ?

Si la branche provenait d’un arbre situé sur le domaine public, la commune ou l’administration gestionnaire de la voirie pourrait être tenue responsable en cas de défaut d’entretien avéré. Toutefois, cette responsabilité n’est pas automatique.

👉 Vous devrez prouver la négligence, par exemple si l’arbre semblait malade, instable ou jamais taillé. Un constat, des photos ou des témoignages peuvent être utiles.

Sur un terrain privé : le propriétaire est redevable

Si la branche provient d’un terrain privé (ex. : jardin d’une maison voisine), la responsabilité incombe au propriétaire du terrain, notamment si :

L’arbre n’a pas été entretenu (branches mortes, penchées, non élaguées)

L’arbre dépasse sur le domaine public (non-respect des distances légales)

Dans ces cas, une action en responsabilité civile est possible, via votre assurance ou devant la justice.

Êtes-vous couvert par votre assurance auto ?

Le niveau de votre contrat d’assurance détermine l’indemnisation que vous pourrez obtenir.

Avec une assurance tous risques

Bonne nouvelle : la garantie "tous risques" prend en charge les dommages causés par des objets extérieurs, y compris les branches d’arbre, même si aucun tiers n’est identifié. Une franchise peut toutefois s’appliquer.

Avec une assurance au tiers

En revanche, si vous êtes assuré au tiers simple, vous n’aurez aucune indemnisation pour vos dégâts matériels, sauf si vous prouvez que le sinistre résulte d’un tiers clairement identifié et fautif (ex. : propriétaire d’un arbre mal entretenu).

💡 Certaines assurances au tiers comportent une option "événements climatiques". Vérifiez si elle couvre les dégâts causés par des chutes de branches liées à des tempêtes.

Quelles démarches en cas de sinistre ?

Voici les bons réflexes à adopter si vous êtes victime d’un sinistre impliquant une branche d’arbre :

Prenez des photos des lieux, du véhicule et de l’arbre concerné Remplissez un constat amiable, même si aucun tiers n’est présent Contactez votre assurance dans les 5 jours (ou 2 jours pour vol) Si possible, identifiez le propriétaire de l’arbre Demandez à la mairie si l’arbre appartient au domaine public

En cas de litige ou de refus de prise en charge, un recours auprès de la mairie, du propriétaire ou de la justice peut être envisagé.

Voiture endommagée ou immobilisée ? Louez un véhicule rapidement avec Carrefour Location

Si votre voiture est hors d’usage suite à l’impact, ou simplement immobilisée pour expertise ou réparation, ne restez pas bloqué.

Carrefour Location vous permet de :

Louer une voiture de remplacement fiable et récent

Partir en week-end, en vacances ou tout simplement de continuer à travailler sans attendre l’expertise

Profiter de formules souples à la journée, à la semaine ou au mois

👉 Pensez à demander à votre assurance si une prise en charge partielle ou totale de la location est possible pendant l’immobilisation de votre véhicule.